Stand na GP Las Vegas 2023 en 6 dingen die ons opvielen

Dit is de stand na de GP van Las Vegas 2023, plus 6 dingen die ons opvielen aan afgelopen weekend.

De GP van Las Vegas kende een vrij matige start van het weekend. Boze toeschouwers, ontevreden coureurs en een heel erg furieuze Grandmaster Vasseur. Men was dus extra kritisch bij de race.

Gelukkig kregen we een uitermate vermakelijke wedstrijd voorgeschoteld, waarbij het niet op voorhand duidelijk was wie het snelste was en wie ging winnen.

Zes dingen die ons opvielen

In dit artikel hebben zoals gewoonlijk alle rangen, standen en overzichten voor je. Maar eerst even de dingen die ons opvielen.

Nou, wat een mooie locatie zeg

Voor de voorbeschouwingen hadden we – logischerwijs – geen persfoto’s. Dus de oplettende lezer zal gezien hebben dat we er een paar gebruikt hebben van de GP van Saudi-Arabië. Maar zelfs wij hadden ondanks dat, niet verwacht dat er gelijkwaardig eruit ziet. Asfalt, muur en hoge hekken. In de nacht ziet het echt hetzelfde eruit. En waar Jeddah nog iets van een achtbaan-esque vibe heeft, heb je dat hier niet. Het gebrek aan grip zorgde wel voor actie op de baan. Dat dan weer wel.

Start Verstappen & Leclerc

Het maakt natuurlijk allemaal niet uit, de strijd om het kampioenschap is al lang voorbij voorzover dat het een strijd was. Maar iedereen zag dat Verstappen Leclerc van de baan duwde. Het was niet zijn bedoeling, er was simpelweg geen grip. Maar als je een inhaalactie maakt, moet je zeker zijn dat je dat veilig kunt doen. We durven het bijna niet te zeggen vanwege de online goegemeente, maar waarom niet DIRECT de plaats teruggeven? Fout erkennen, bemoeien de stewards zich er niet meer mee en haal je Leclerc twee ronden later alsnog in.

Verrassende volgorde

Red Bull vooraan, Williams verrast, McLaren in het kielzog. Dat was een beetje de voorspelling. Maar wat gebeurt er? Precies, Ferrari vooraan, Alpine’s in de top 10, Het is niet de eerste keer dit seizoen dat de volgorde ineens verandert. Zelfs met kleine schommelingen qua temperatuur of andere banden. Het zorgt ervoor dat een race boeiend blijft om naar te kijken.

Leclerc

Het is jammer dat we Charles Leclerc nog niet structureel vooraan zien rijden. Het is namelijk een genot om hem op de limiet te zijn rijden. Hoe hij op de grens tussen grip en slip het uiterste uit zijn auto wringt is een lust voor het oog. Ook afgelopen weekend was het weer raak: over één ronde is het misschien wel de snelste coureur van het veld.

George Russell

Het is lastig om in de schaduw van de beste coureur aller tijden te rijden. Ondanks zijn leeftijd is Hamilton nog altijd van ongekende klasse. Russell daarentegen heeft dit jaar al een paar keer pech gehad. Afgelopen weekend reed hij vrij anoniem, maar zijn racecraft was best indrukwekkend. Een vierde plaats had er zelfs in gezeten met een beetje geluk.

Lance Stroll!

Het is een beetje de Forrest Gump van de carrière van Verstappen. Ondanks dat hij zelden in de schijnwerpers staat, is Stroll al een lange tijd aanwezig. En vaak presteert hij ondermaats. Maar het is absoluut geen trage racer. De Canadees weet 1 op de 10 races boven zichzelf uit te stijgen. Mede geholpen dankzij de strategie en de safetycars stond hij aan het einde van de race ferm in de top 10.

Rijderskampioenschap

Het is nu officieel, Sergio Pérez is officieel de runner up van 2023. Voor het eerst in de historie van Red Bull eindigen ze 1-2 in het rijderskampioenschap. De geruchten en suggesties dat Pérez vervangen moet worden, kunnen weer eventjes in de ijskast. Dankzij de puike prestatie van Leclerc, komt hij dicht in de buurt bij de coureurs van P3 tot P6. Dat gaat nog spannend worden aankomende race.

De stand na de GP Las Vegas 2023 in het rijderskampioenschap is als volgt

Positie Coureur Team Punten 1 Verstappen Red Bull 549 2 Sergio Pérez Red Bull 273 3 Lewis Hamilton Mercedes 232 4 Carlos Sainz Jr Ferrari 200 5 Fernando Alonso Aston Martin 200 6 Lando Norris McLaren 195 7 Charles Leclerc Ferrari 188 8 George Russell Mercedes 160 9 Oscar Piastri McLaren 89 10 Lance Stroll Aston Martin 73 11 Pierre Gasly Alpine 62 12 Esteban Ocon Alpine 58 13 Alexander Albon Williams 27 14 Yuki Tsunoda AlphaTauri 13 15 Valtteri Bottas Alfa Romeo 10 16 Nico Hülkenberg Haas 9 17 Daniel Ricciardo AlphaTauri 6 18 Guanyu Zhou Alfa Romeo 6 19 Kevin Magnussen Haas 3 20 Liam Lawson AlphaTauri 2 21 Logan Sargeant Williams 1 22 Nyck de Vries AlphaTauri 0

Constructeurskampioenschap

Zoals vermeld is Red Bull nu voor het eerst 1-2 in het kampioenschap. Ferrari en Mercedes zittenn vlak bij elkaar, evenals Aston Martin McLaren. Dat wordt nog wat in Abu Dhabi. Ook Alpine maakt een flinke sprong qua punten, maar verkeert in een soort niemandsland op deze lijst.

De stand na de GP Brazilië 2023 in het constructeurskampioenschap is als volgt:

Positie Team Punten 1 Red Bull 822 2 Mercedes 392 3 Ferrari 388 4 McLaren 284 5 Aston Martin 273 6 Alpine 120 7 Williams 28 8 AlphaTauri 21 9 Alfa Romeo 16 10 Haas 12

Kwalificatieduel

Het probleem met dit overzicht is dat het alleen iets zegt ten opzichte van de teammaat van de coureur in kwestie. Logan Sargeant zette namelijk een enorm goede prestatie neer door in de top 10 te kwalificeren. Albon deed dat echter ook (één positie hoger). Gasly begint een beetje uit te lopen op Ocon en Magnussen was ditmaal sneller dan Hülkenberg.

De stand na de GP Las Vegas 2023 in het kwalificatieduel is als volgt:

Coureur Coureur Verstappen 19 Pérez 2 Alonso 17 Stroll 4 Russell 10 Hamilton 11 Leclerc 13 Sainz jr. 8 Norris 15 Piastri 6 Ocon 9 Gasly 12 Hülkenberg 14 Magnussen 7 Guanyu 5 Bottas 16 Tsunoda 8 De Vries 2 Tsunoda 3 Ricciardo 3 Tsunoda 4 Lawson 1 Albon 21 Sargeant 0

Snelste raceronde

Oscar Piastri! En hij pakte ook nog nét P10 zodat hij een extra puntje kreeg voor de prestatie. Hij reed een tijd van 1:35.490. De baan werd dus aanzienlijk sneller aan het einde van de race. Met de verse banden profiteerde de Australiër daar maximaal van.

De onderlinge stand na de GP Las Vegas 2023 qua snelste racerondes is als volgt:

Coureur Team Aantal snelste racerondes Verstappen Red Bull 8 Hamilton Mercedes 4 Pérez Red Bull 2 Piastri McLaren 2 Russell Mercedes 1 Zhou Alfa Romeo 1 Alonso Aston Martin 1 Tsunoda AlphaTauri 1 Norris McLaren 1

Driver of the Day

Met 21% van de stemmen ging de publieksprijs naar Charles Leclerc. Uiteraard. Het publiek was overduidelijk verdeeld. Pérez eindigde op nummer 2, Verstappen kwam uiteraard niet in het verhaal voor.

De onderlinge stand na de GP Las Vegas 2023 qua Driver of the Day nominaties is als volgt:

Coureur Team Aantal nominaties Lando Norris McLaren 5 Sergio Pérez Red Bull 3 Max Verstappen Red Bull 3 Oscar Piastri McLaren 2 Fernando Alonso Aston Martin 2 Carlos Sainz Jr. Ferrari 2 Lewis Hamilton Mercedes 1 Esteban Ocon Alpine 1 Alex Albon Williams 1 Charles Leclerc Ferrari 1

Heeft de Autoblog-redactie de race goed voorspeld?

Nou, Jaap had de race eigenlijk 100% goed! Althans, tot op de laatste ronde. Dus geen 15 maar ‘slechts’ 7 punten voor het enfant terrible van de redactie. Michael deed een wilde gok, waarvoor hulde, maar het kwam niet eens in de buurt. Wouter sprokkelt een puntje erbij.

De stand na de GP Las Vegas 2023 in het redactie-klassement is als volgt:

Redacteur Punten Jaap (VER, PER, LEC) 113 Michael (NOR, RIC, ALO) 100 Wouter (HAM, ALO, VER) 94

1 punt voor juist gokken in de top 3, 5 punten voor juiste positie

Deze Grands Prix zijn al verreden:

Deze Grand Prix staan nog op de kalender:

Grand Prix Circuit Datum Formule 1 Abu Dhabi Yas Marina Circuit 24 nov. – 26 nov.

De eerste meters van de GP van Abu Dhabi worden verreden op 24 november om 10:30.