Verkoeling op de motor: tips

Wat handige tips om je hoofd koel te houden tijdens de hitte.

Als de weerman na het nieuws zegt dat het kwik stijgt tot tropische temperaturen weet je dat klotsende oksels gegarandeerd zijn op de motor. Nu kun je natuurlijk een ‘zomerstop’ inlassen bij dit soort temperaturen maar je kunt ook genoeg maatregelen nemen om een ritje comfortabeler te maken. Je lichaam en motor zullen warm worden maar je moet je hoofd letterlijk koel zien te houden. Wij zochten naar wat verkoeling op de motor.

Blijf alert en drink veel

Er wordt gewaarschuwd voor concentratieverlies en een vertraagde reactietijd door de hitte. Het is dus bijna overbodig om te zeggen maar pas je rijgedrag aan. Zorg ervoor dat je voldoende drinkt -en nee, bier is geen goed plan- en zout binnenkrijgt. Neem met deze temperaturen een flesje water mee en stop op tijd om even rust te houden en wat te drinken. Je verliest veel water dus moet dat ook weer aanvullen.

Pas de route aan: rijwind en schaduw zorgen voor verkoeling op de motor

De volle zon op je helm is geen pretje, het is daarom handig om de schaduw op te zoeken. Dit kan bijvoorbeeld door een bosrijk gebied op te zoeken. Vaak is daar de gevoelstemperatuur ook iets lager. Zorg er wel voor dat je een route kiest met zo min mogelijk stoplichten. Rijwind zorgt voor verkoeling en bij stoplichten krijg je last van de warmte van de motor. Mocht de rijwind niet genoeg zijn heeft Sony altijd nog een draagbare airco. In de vroege ochtend of later op de avond koelt het redelijk af, het is dus ook aan te raden om je ritje op een ander tijdstip te plannen.

Zorg voor verkoelende kleding

Thermo-onderkleding: Bij onderkleding denk je misschien aan koude dagen. Toch is onderkleding ook heel belangrijk voor verkoeling op de motor. De uitleg is misschien wat smerig. Warmteregulerende onderkleding neemt zweet op, het vocht zorgt zo voor een verkoelende werking.

Koelvest of nat shirt/sjaal: Een koelvest dompel je onder in water waardoor hij zich volzuigt. Er zijn ook koelvesten die je kunt vullen. Je trekt het vest aan onder motorkleding. Door het verdampen zorgt het water voor verkoeling op de motor. Mocht je een oplossing zoeken die meer budgetvriendelijk is kun je ook altijd een shirt of juist een sjaaltje onderdompelen in water.

Doorwaaikleding: Doorwaaikleding is speciaal gemaakt voor hoge temperaturen. Zoals de naam al zegt: de wind kan hier doorheen waaien. Ondanks de ‘gatenkaas’ ben je toch beschermd door slijtvast materiaal. De mesh stukken zorgen ervoor dat je enigszins kan genieten van een windje.

Helm: Je kunt natuurlijk kiezen voor een open jet helm voor wat verkoeling, maar dit is minder veilig op de motor. Zorg er in ieder geval voor dat je alle ventilatie van je helm openzet. Een zonnevizier, donker vizier of een goede zonnebril is ook geen overbodige luxe.

Handschoenen: Zorg ervoor dat je een setje zomerhandschoenen hebt. Omdat ze geen waterdichte laag en voering nodig hebben zijn ze een stukje dunner. Vaak zijn zomerhandschoenen ook voorzien van een mesh laagje.

Nog wat extra tips voor verkoeling op de motor

Een motorjas open zetten voor de verkoeling op de motor is -uit eigen ervaring- geen goede oplossing. Met dit weer zijn de kleine beestjes genaamd insecten ook oververtegenwoordigd. Laat een aantal van die rotdingen nu ook nog in staat zijn om te steken. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor rijden met je helm open. Een wesp in je helm is geen pretje.

Mocht je voor de zomerstop kiezen hebben we ook wat tips voor de airco in de auto. Je kunt dit weer ook positief bekijken: je banden worden lekker warm en genoeg grip op het asfalt. En als het nu echt te warm wordt kun je gewoon met motorpak en al in het zwembad springen voor wat verkoeling op de motor. Mocht je een leren pak hebben zit het meteen wat beter.