Extreme RS7 met 962 pk is nog niet helemaal af

Deze extreme RS7 met mega veel paarden is altijd handig als je moet pinnen.

Het gaat een beetje te ver om te zeggen dat de Audi RS7 een vergeten kindje is, maar op dit moment vestigt de RS6 alle aandacht op zich. Zowel in Europa als de VS (waar de RS6 voor het eerst als Avant leverbaar is) is de stationwagon nu eenmaal leuker om een verhaal van te maken.

RS6 of RS7?

Ja, het is een monster met 600 pk, maar je kan ook alle kinderen, huisdieren en bagage meenemen. De Audi RS7 doet niet echt onder voor de RS6 als het gaat om functionaliteit. Je hebt alsnog een enorme vijfde deur met een flinke bagageruimte. Het scheelt namelijk slechts 30 liter: de RS7 heeft 535 liter, de RS6 566 liter. En deze extreme RS7 bewijst dat je deze net zo makkelijk kunt kietelen.

Extreme RS7

En deze extreme RS7 is bijzonder, eh, extreem. Qua uiterlijk valt alles nog wel mee. Op het eerste gezicht lijkt er niet heel erg veel aan de hand te zijn met deze snelle Audi RS7. Echter is de auto allesbehalve standaard. De auto is een samenwerkingsproject van 811 Design, Black Box Richter, HGP en Nebulus.

Bijzonder veel paarden

Laten we meteen met het leukste beginnen, want deze extreme RS7 heeft bijzonder veel paarden onder de kap: 962 pk. 962! Dat is 362 pk méér dan standaard. Het koppel is zo mogelijk nog buitenaardser. De 4.0 V8 levert namelijk geen 800 Nm meer, maar 1.250 Nm. Ondanks de enorme getallen, zijn de ingrepen relatief eenvoudig: grotere luchtinlaat, open luchtfilter, aangepaste turbo’s en een ECU aanpassing.

Prestaties

Helaas wordt er niet gezegd wat het doet met de prestaties. De bak, differentiëlen en assen krijgen het extra zwaar voor hun kiezen en zullen waarschijnlijk de limiterende factor zijn. Maar 0-100 km/u in minder dan 3 seconden en een topsnelheid van meer dan 330 km/u moet gewoon mogelijk zijn.

Alleen motor

Kortom, een snelle auto nog sneller. Mooi toch? Ja, in principe wel natuurlijk. Alhoewel de RS7 niet 100 pk nodig heeft om beter te worden. Als je drie flessen Whisky op hebt, gaat een vierde je leven (lever sowieso niet) echt niet beter maken. Verder wordt niet vermeld wat er gedaan is aan de auto. In 9 van de 10 gevallen is er dan ook weinig aan gedaan.

Wrap en verlaging

De extreme RS7 is door 811 Design voorzien van een wrap en de auto is verlaagd. De auto staat echter nog steeds op de veel te grote 22″ velgen die bovendien gegoten zijn, iets dat in deze prijsklasse onvergeeflijk is. Ook is er niets gedaan aan de remmen. Het is nu wachten op tuners die net als ABT Sportsline een compleet pakket aanbieden voor de RS7.

De HGP ombouw voor je motor is leverbaar via HGP Turbo en kost je 24.900 euro inclusief btw en inbouw.