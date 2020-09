Verlengde BMW 5 Serie is langer dan een 7 Serie - Autoblog.nl

Met de vernieuwde BMW 5 Serie als verlengde auto zitten de kopers er straks lekker warmpjes bij.

Mag het een onsje meer zijn? In China zijn ze al sinds jaar en dag groot fan van verlengde varianten van auto’s. Ze vinden het niet alleen mooi, maar ze kopen ook massaal zo’n langere uitvoering. Het is niet zo gek dat autofabrikanten speciaal voor deze markt een uitzondering maken. Want ja, het brengt nu eenmaal geld in het laatje.

Zo komt er ook weer een verlengde uitvoering van de BMW 5 Serie, dit keer de LCI. Wat opvalt is dat de auto zelfs enkele centimeters langer is dan een gewone 7 Serie. De officiële onthulling van het voertuig zal eind deze maand plaatsvinden tijdens Auto China 2020 in Beijing.

Niet alleen heeft de verlengde 5 Serie een grotere wielbasis. In de basis is het ook een luxere auto. De BMW 5 Serie Lang komt met een aantal zaken die normaal gesproken een optie zijn. Onder andere een panoramisch dak en touchscreens achterin heb je standaard op de lange 5. Exclusief voor de Chinese markt kun je ook comfortabelere hoofdsteunen als optie bestellen.

In overleg met de klant kun je een motor kiezen. Als voorbeeld noemt BMW de 535Le, een 292 pk sterke plug-in hybride. De 5 Serie is voor de Duitse autofabrikant één van de belangrijkste modellen in China. Vorig jaar wist het merk er 174.000 te slijten in het enorme land.