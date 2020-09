Opel Combo harkt wederom een prijs binnen - Autoblog.nl

De Opel Combo deelt zijn genen met Peugeot en Citroën. Was dit het zetje in de rug om de bedrijfswagen succesvoller te maken?

De bedrijfswagens van Opel zijn veel geziene gasten op de Nederlandse wegen. Met name de Vivaro kom je vaak tegen. In het kleinere segment is de Duitse autobouwer ook actief. De laatste jaren wist het merk echter geen prijzen binnen te slepen.

Met de nieuwe Opel Combo zijn de Duitsers terug van weggeweest. Het model won in 2019 de ‘International Van of the Year‘ en is nu door Automobiel Management uitgroepen tot Bestelauto van het Jaar 2021.

Andere kanshebbers waren de Peugeot Boxer en Mercedes Sprinter. Twee bedrijfswagens die qua formaat een stuk groter zijn dan de Combo. Met de winst van de Opel Combo is het dan ook voor het eerst in 12 jaar dat een bedrijfswagen uit het segment van de compacte bestelbus een winnaar is geworden.

De Combo is als winnaar uitgeroepen omdat de compacte bedrijfswagen nét een klein stukje ruimer is in vergelijking met zijn Peugeot en Citroën broer en zus. Je kunt de Combo in twee lengtevarianten krijgen met een laadvolume tot 3,9 m3. In de versie met de standaard wielbasis kun je twee Europallets kwijt. De laadlengte bedraagt 2,13 meter. Volgend jaar komt er ook een elektrische versie van de Opel Combo op de markt.