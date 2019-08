Verrassing: Audi gaat kappen met deze A3

Door de A1 citycarver, Q3 Sportback en andere voorbeelden zou je denken dat Audi van alle markten thuis wil zijn. Toch wordt er ook het één en ander geschrapt.

Cabriolets zijn cool. Niet perse mijn mening, maar zo’n dakloze auto heeft iets van uitstraling, naast het gevoel wat je er door krijgt. Omdat deze coolheid betaalbaarder moest worden, was er een ware run op compacte auto’s die toch de cabriolet-uitstraling verdienden. Het bekendste voorbeeld is de Peugeot 206 CC, maar op een gegeven moment kon je een hele hoop B- en C-segmenters krijgen met een klapdak. Ook auto’s als de Volkswagen New Beetle en Mini Cooper kwamen direct als cabrio en BMW had met de 3 Serie Cabrio al een ‘middenklasse’ dakloze. Ondertussen was de enige betaalbare Audi zonder dak de TT. Toegegeven, de A4 Cabrio was ook niet onbetaalbaar, maar toch moest het gat tussen die twee opgevuld worden.

Tijdens de facelift van de Audi A3 (8P) in 2007 was het dan zo ver: de Audi A3 Cabrio. Wat hem uniek maakte is, in tegenstelling tot elke andere C-segmenter die de cabrio-behandeling kreeg, dat de daklijn doorliep zoals een hatchback. Dat zorgt ervoor dat de auto er nogal anders uitziet dan de concurrentie. Het nadeel ervan is dat dit onmogelijk is om voor elkaar te piepen met een stalen klapdak, zoals diezelfde concurrenten bijna allemaal hadden. Echter, met name op het gebied van gewicht en ruimteverdeling heeft ook dat stoffen dak grote voordelen.

De cabriolet-trend is rond 2012, wanneer de nieuwe A3 op de markt verschijnt, wel weer over. Toch blijft Audi niet bezig met wat de meeste merken doen, maar vooral wat BMW en Mercedes doen. Met een C-Klasse Cabrio op de planning en een 1 Serie (later 2 Serie) Cabrio die het prima doet, moest ook Audi erbij blijven en kwamen ze op de proppen met een geheel nieuwe A3 Cabrio. Nog steeds uiteraard nauw verwant met de A3, maar omdat die ondertussen als sedan geleverd werd, konden ze daar het kontje van lenen om het er iets natuurlijker uit te laten zien. De zaag zetten in C-segment hatchbacks is nooit een recept voor prachtige auto’s, maar de A3 Cabrio is best een knappe bak. Bovendien kon je hem ook gewoon als S3 krijgen en dan had je die heerlijke 300 pk sterke viercilinder voorin. De A3 Cabrio was geen gigantisch succes als het gaat om absolute aantallen, maar cabrio’s zijn een nicheproduct. Daarom kon Audi het zich kennelijk veroorloven om deze auto tot op het heden erbij te houden.

Je kunt het al zien aan het feit dat hij steeds ouder wordt: de huidige A3 (8V) is in de huidige line-up van Audi bijna een vreemde eend in de bijt. Het moge geen verrassing zijn dat hij zeer binnenkort de pijp aan Maarten geeft en een opvolger moet het allemaal veel beter gaan doen. Met die opvolger gaan ze ook snijden in het gamma. De driedeurs A3 gaat exit. Gezien zijn relatief recente introductie en dat hij nog aardig succesvol blijkt, zal de Limousine juist nog wel even blijven. In principe zijn de ingrediënten voor een A3 Cabrio dan nog steeds aanwezig.

Audi heeft er echter geen erg in. Tegen Car and Driver bevestigt een persoon van het Duitse merk dat de A3 Cabrio geen opvolger krijgt. Wij vinden het wel jammer. ‘Goedkope’ cabrio-shoppers worden nu aangewezen op de minder elegante en veel minder praktische TT, waar ook een donderwolk boven hangt. Zoals we al aankaartten in de introzin, wat vooral jammer is aan het verdwijnen van de A3 Cabrio is het feit dat Audi bepaald niet aan het bezuinigen is op hun modellengamma. Voor vijftig tinten SUV in elke vorm en maat helpen ze je bij de Audi dealer graag. Ga trouwens vooral niet rouwen bij de Audi dealer, voor je het weet herintroduceren ze de compacte cabriolet met zoiets als dit. Brr.