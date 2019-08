Great news! Tune je Tesla en krijg meer actieradius

Extra reden om je Model 3 die extra cool te geven.

Actieradius, het blijft een heikel punt. In een land als Nederland, waar je lang niet altijd een actieradius van veel meer dan 300 km nodig hebt voor binnenlandse ritjes, is de vraag of die range-anxiety nou wel zo’n groot tegenargument is. Als je dat elimineert, wat is dan de angst bij een elektrische auto? Irrationele petrolhead-onderbuikgevoelens? Veranderingsangst? Helemaal met de Tesla Model 3, die je een Standard Range Plus-model met bijna 410 km actieradius aanbiedt, lijkt er in de echte wereld weinig te zijn wat een benzineauto wel kan en een Model 3 niet.

Als voorstander van de ‘alle-beetjes-helpen-mentaliteit’, is er een manier om je Tesla Model 3 net even dat kleine beetje verder te krijgen. Je moet er twee dingen voor doen: 1) zeker weten dat je van je leasemaatschappij wat modificaties mag doen aan de auto en 2) even bij KW langs. Dit bedrijf, gespecialiseerd in vering, presenteerde recent hun modificaties op de Model 3. Duur is het setje niet, 2.000 euro valt op de Model 3 best mee.

De subtiele aanpassingen hebben echter meer functie dan alleen visuele oogstreling. Door de verlaging kan de actieradius van de Model 3 namelijk toenemen met zo’n 7 procent, zo blijkt uit onderzoek van NextMove. Nemen we even die 409 km die Tesla opgeeft (WLTP), dan wordt dat net geen 438 km met de KW-veerset. Zo heb je ineens een reden om tuning toe te passen.

Overigens, door het partnerschap met BBS krijg je deze dikschiff-velgen, maar wij kunnen ons voorstellen dat de welbekende ‘aero-velgen’ misschien nog wel wat extra kilometers erbij zetten. Voor wie dus verantwoord wil tunen: je Model 3 verlagen is het devies.