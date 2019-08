Hier, een NIO EP9 die wél betaalbaar is

Tevens bijzonder realistisch op zijn eigen manier.

Bijna elke autofanaat heeft als kind zijnde op zijn eigen manier de wil om te rijden. Een skelter, of zo’n mini elektrisch trapauto-idee achtig ding. Terwijl andere kinderen juist hun speelgoedautootjes tot leven willen wekken. Dat kan met speelgoedauto’s van de film Cars, maar ook met de welbekende slotcar-banen. Even opfrissen: dat zijn banen die je zelf in elkaar kan zetten, waar je vervolgens twee elektrische autootjes overheen kan laten sjezen. Het heet slotcar omdat de auto’s met een pin in de gleuf van de baan zitten, dus je hoeft niet te sturen. Alleen gas geven en remmen.

Waarom we uw aandacht vestigen op de welbekende banen van merken als Scalextric en Carrera: het is gebaseerd op (competitief) racen, dus bestaat er sport van. Ook de Carrera-banen vormen de basis voor de Carrera China Championship. Omdat hier misschien wel een beetje promo-werk uit te pakken is, springt NIO gelijk op die hype. De fabrikant van elektrische (sport)wagens was al in zee gegaan met Carrera om de zogenaamde Digital 132 sets te realiseren. Met behulp van elektrische gadgets kun je dan van alles instellen aan je raceautootjes, zodat het eigenlijk een soort miniatuurversies worden van de knotsgekke EP9. Dat gaf NIO een idee.

Want dat klinkt leuk, maar het kan ook daadwerkelijk op die manier. Ontmoet de schaal 1:32-versie van de NIO EP9. Net zoals zijn grote broer volledig elektrisch en enkel inzetbaar op de (slot)racebaan, wat een ironische overeenkomst is (op de echte EP9 mag ook geen kenteken gemonteerd worden). In China gaan vervolgens professionele slotracers met elkaar de strijd aan op het jaarlijkse Carrera China Championship. Zo wordt er voor het eerst daadwerkelijk geracet met de EP9.

Bliksemsnelle model-actie dus binnenkort op jouw beeldscherm, met de toch best wel gave NIO slotraceauto. Op 22 augustus vechten zo’n 300 teams voor de titel. Kijken of de EP9 daar zijn verwachting naar aanleiding van het ‘Ringrecord kan waarmaken. Oh, en of @emping daar live verslag van wil doen :)