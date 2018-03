Verschillende* Project One’s op de openbare weg gespot

*geloof niet alles wat op Instagram staat.

Dat de meeste foto’s van celebs op media zoals Instagram niet spontaan gemaakt zijn en al helemaal niet onbewerkt zijn, is duidelijk. Nico Rosberg maakte het vandaag echter wel heel bont. Hij zette een foto van Casino Square in Monaco op zijn Instagram, waarop een AMG Project One op een bekende plaats voor autospotters staat.

Sociaal-auto-medium DriveTribe pikte de foto op en zowel de schrijver als de reaguurders waren terecht sceptisch. De foto heeft sowieso een lekkere filterbehandeling gekregen, maar er is meer. Er klopt iets niet aan de foto, bijvoorbeeld als je kijkt naar de lichtval, stance en schaduwen. Tevens zou het onmogelijk zijn om een dergelijke auto in Monaco te krijgen zonder tig lagen autospotters eromheen. Helemaal een Project One, die nog nooit op de openbare weg te zien is geweest.

Dat verhaal krijgt wellicht nog een staartje. Er was echter vorige week een kans om de hypercar toch in het echt te zien. Het Concours d’Elegance Amelia Island was gaande en daar was de Project One te aanschouwen in het daglicht. Tijdens een kleine verplaatsing is de auto echter al vastgelegd op beeld en daar is te merken hoeveel aandacht de hypercar uit Affalterbach trekt. Kijk Nico, onbewerkt beeldmateriaal van de auto. Wel een beetje vaag, maar dat vergeven we de spotters dan maar even.

Oké, eerlijk is eerlijk, Nico impliceerde nergens dat het zijn Project One was of dat het geen fotoshop was. Wel blijft het vreemd om zo’n neppe foto de wereld in te sturen.