Wormerveer opgeschrikt door Tesla met eigen wil

...maar dat is toch juist de bedoeling?

Niet op deze manier in ieder geval. In Wormerveer is vandaag een ongeluk gebeurd tussen twee auto’s, een fiets(t)er en een scooter, waarvan één van de auto’s een Tesla Model S is. Die laatste is volgens de politie de oorzaak van het ongeval, maar er zou geen opzet in het spel zijn geweest. Volgens de politie betrof het een technisch mankement, maar dat is echter niet bevestigd.

De Tesla veroorzaakte een behoorlijke ravage door op hol te slaan in de buurt van een schoolplein. De politie kreeg een melding van een auto die inreed op een groep, maar dat bleek onjuist: het ging niet om bewust op mensen inrijden. Dat betekent allerminst dat het geen ernstig ongeval betreft: de materiële schade alsook de aanwezigheid van een traumahelikopter bevestigt dat er wel degelijk sprake is van een heftige situatie. De slachtoffers zijn afgevoerd, ze worden momenteel behandeld en over hun situatie is nog niks bekend.

Stel dat de Tesla inderdaad zijn eigen gangetje wilde gaan, dan is de vraag: wat mankeerde de Tesla? Nergens is iets bekend over de aanwezigheid van Autopilot, maar gezien de locatie is het waarschijnlijk dat de eigenaar het autonome systeem van Tesla niet bewust gebruikt heeft. Hopelijk dat Elon Musk op de hoogte komt en via het ingebouwde logboek het probleem kan ontcijferen en daarmee een dergelijke situatie in de toekomst voorkomen.

UPDATE: Tesla gaf ons een reactie op het incident:

“We zijn in contact met de autoriteiten en verlenen onze volledige medewerking om vast te stellen wat er precies gebeurd is. In tegenstelling tot wat in de media werd gesuggereerd, is de betreffende auto niet uitgerust met het optionele Autopilot systeem.”

Image credit: HFV Photo Services, met dank aan iedereen voor de tips!