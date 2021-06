Verstappen baalt als een stekker en gooit schaduw op Pirelli - Autoblog.nl

Max Verstappen baalt nog steeds enorm na zijn verloren zege in Bakoe. Tevens gooit hij schaduw op Pirelli.

Zoals wel vaker liepen de emoties weer hoog op tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan vanmiddag. Na een mooie startfase, leek de race aanvankelijk een beetje in slaap te sussen. Maar een flinke crash van Lance Stroll na een klapband op het rechte bleek uiteindelijk een voorbode te zijn van de dingen die nog komen gingen.

Toen de stofwolken vervlogen waren en iedereen de klapper alweer bijna vergeten was, stevenden Max en Sergio af op de eerste 1-2 voor Red Bull sinds 2016. Maar luttele rondjes voor het eind, bleek de crash van Stroll geen incident te zijn. Helaas kwam niemand minder dan onze Max himself daar als eerste achter, op het moment dat zijn RB16B rechtsaf de muur in verdween.

Zo zag Verstappen een grotere voorsprong in het kampioenschap vervliegen. Sterker nog, hij keek op dat moment feitelijk tegen een nieuwe achterstand aan. Dat liep uiteindelijk anders, omdat Hamilton een China 2007 momentje had. Maar Verstappen was na de race nog steeds gefrusteerd:

Ik baal natuurlijk als een stekker. We hadden de race in handen en reden gewoon de tijden die we moesten rijden om de race te controleren. Je moet natuurlijk niet teveel van je banden vragen, maar dat deden we ook niet. Ik had geen aanwijzing dat er iets mis was en toen opeens klapte de band van de velg. Omdat Lewis een probleem had heb ik nog steeds een voorsprong in het kampioenschap, maar ik had vandaag eigenlijk graag mijn voorsprong uitgebreid. Want we hebben nu twee stratencircuits gehad. Nu gaan weer naar normale circuits. Daar is Mercedes heel sterk, al zeggen ze dat niet altijd eerlijk. Dat zag je ook in Spanje. Max Verstappen, kijkt vooral naar de stand in het WK

Dan de reden waarom het misging. Bij Sky Sports F1 zei onze Max verder niet zoveel over de banden, maar bij de oranje microfoon was hij wat minder lief voor Pirelli:

Pirelli gaat hier natuurlijk wel weer naar kijken, maar ik weet al wat het antwoord is. Die zeggen natuurlijk dat het een stukje carbon is dat schade heeft veroorzaakt of zoiets. Maar ik ben niet de enige die zo’n crash had vandaag. En in Imola was het ook al zo. Ik weet inmiddels wel hoe dat gaat. Max Verstappen, geeft P Zero’s een zero op een schaal van zero tot tien

Ook winnaar Perez zei dat het misschien niet zo goed is dat Pirelli de compounds voor dit jaar weer iets zachter gemaakt heeft. Maar misschien moeten de Red Bull coureurs daar toch nog even over nadenken. Natuurlijk is het niet lekker om met 300 kilometer per uur een muur in te vliegen, maar hardere bandencompounds zijn de afgelopen jaren vooral goed gebleken voor Mercedes. Dus be careful what you wish for…