Wat koopt Autoblog redactie van het vakantiegeld? - Autoblog.nl

Als het goed is, is het weer gestort: het vakantiegeld en daarmee voer voor nieuwe keuzes. Eind mei is traditiegetrouw het moment waarop Nederland iets meer te besteden heeft. Daarmee gaan we natuurlijk direct online shoppen. Maar waar gaan de redacteuren naar op zoek?

Vakantiegeld keuzes

Wij maakten een rondje langs enkele van onze redacteuren en we legden ze de vraag voor: wat als je ineens rond de € 2.000 vakantiegeld als extra budget op je rekening vindt, welke keuzes zou je dan maken?

Ruben: BMW E46 6 cilinder

Ruben heeft al meerdere keren vakantiegeld stukgeslagen op een auto. Een Peugeot 106 bijvoorbeeld, maar ook een BMW 3 Serie E46. Die laatste heeft nog altijd zijn voorkeur met zo’n budget. Het is volgens hem nog altijd een fraaie auto om te zien en voor het geld koop je een volwassen sturende auto met prima comfort. Noem eens een concreet voorbeeld dan vroegen we hem.

Hij was wel gecharmeerd van deze 3 serie Sedan die online te vinden is. Geen automaat voor dit geld (kleine € 2.000) en ook de traditionele 3-serie ‘niet stapelbare tuinstoelen’. Je weet wel: meer Hartman dan Recaro. Maar wel met die potentiële driftcredibility. Kijken of Ruben de stap neemt en op 11 juli tijdens onze driftcursus met zijn eigen Beemer ten tonele verschijnt. Even vastlassen dat diff en gaan!

Loek: setje nieuwe velgen voor de Clio

Loek heeft onlangs zijn eerste auto gekocht. Een Renault Clio die als je door je oogharen vanaf 50 meter afstand kijkt bijna door kan gaan voor een Clio met 172pk. Misschien toch upgraden naar 16 inch? Een extra set velgen om zometeen zomer- en winterbanden niet op hetzelfde setje te laten draaien is helemaal zo gek nog niet.

En als je gaat speuren hoeft aan de velgen alleen het hele budget niet op te gaan. @loek vond onder anderen deze set 16 inch Clio velgen online. Vers gestraald en wel! De vakantiegeld keuzes van Loek zijn dus vrij bescheiden.

Willeme: teveel opties

Vraag aan @willeme wat hij zou gaan doen met een vakantiegeldbudget en hij kijkt je vragend aan: “moet ik een aanleiding hebben dan om de hele dag online te speuren naar mods of nieuwe auto’s?”. Je begrijpt, hij had wel een antwoord paraat. En dat antwoord bestond weer uit drie opties.

Nu Willem al weer enkele maanden rondrijdt in zijn 325d Touring gaat het natuurlijk toch kriebelen. Over de modificaties aan zijn Autoblog Garage BMW 325d zijn al enkele hoofdstukken geschreven. Maar er staan nog 2 zaken op zijn lijstje. Ten eerste is hij net als Wouter en ondergetekende serieus aan het speuren naar opties voor een nieuw sperdifferentieel. Willem voor de Touring en @wouter voor de BMW 130i. Tegen de € 2000 gaat dat wel kosten als je het goed wilt doen. Na deze keuze is die vakantiegeld pot wel leeg.

Maar ook een andere (lees: grotere) turbo komt regelmatig in zijn (dag)dromen voorbij. Ook dat neemt qua budget vakantiegeld-achtige proporties aan.

Of toch het thuisfront iets meer plezieren en die circa € 2.000 inzetten als een aanbetaling voor een tweede auto. Er wordt voorzichtig gedacht aan een Mercedes C-Klasse namelijk..

Nicolasr: Jeep Cherokee om buiten te spelen

Onze correspondent uit Spanje kijkt met weemoed naar buiten en ziet dat de zon weer schijnt. Niks regen, niks modder om lekker even in te baggeren. Want wat Nicolas eigenlijk wil is een verhoogde Jeep om de Spaanse binnenlanden mee onveilig te maken.

En Jeep wordt hier niet bedoeld als ‘soortnaam’ zoals Luxaflex. Nee @nicolasr wil daadwerkelijk een Jeep. Je weet wel van dat concern wiens naam beter past bij een ruimtefilm: Stellantis.

Specifiek zijn de wensen ook nog eens van onze Nicolas, want hij wil een Cherokee (een echte hardtop dus) en dan ook nog eens een 4.0 High Output. Waar hij qua prijs misschien nog wel eens goed kan zitten is bij zijn volgende wens. De Cherokee mag namelijk al best verhoogd zijn en voorzien van weg-onwaardige banden. Waar de Cherokee (model tot 2001) in originele staat eigenlijk al niet meer voor normale prijzen te koop is, zijn gemodificeerde exemplaren minder geliefd. Dus we zijn benieuwd of Nicolas ons binnenkort verrast met een exemplaar dat hij vond op Marktplaats.es .

Wij vonden deze Jeep Cherokee 4.0 High Output op Marktplaats voor € 5.999,- die misschien wel een goede basis is om flink aan te pakken. Het vakantiegeld is in dit geval alleen genoeg voor een eerste aanbetaling.

Wouter: Z4 3.0!

Dat was letterlijk het antwoord toen ik @wouter dezelfde vraag stelde wat hij zou doen als er een potje vakantiegeld gestort zou worden. Nu mogen we aannemen dat heer Karssen als videochef van The Collectables weet dat een Z4 niet voor € 2.000 op te rapen is, dus we mogen uit zijn antwoord opmaken dat het hier een aanbetaling betreft. Wij gingen voor hem op zoek naar een exemplaar waarvoor het vakantiegeld een prima aanbetaling zou zijn. En we vonden een Z4 3.0 voor onder de € 7.000!

Sterker nog dit exemplaar is zeldzaam goedkoop als je het vergelijkt met andere aangeboden 3 liter zescilinders. Het ‘zou’ iets te maken kunnen hebben met de kilometerstand. Die ook bijna een 3 voorop heeft staan…..

Oh ja en het dak en de radio werken niet. Maar hey, welke oude BMW is wel zonder problemen? Geen één toch?

Machiel: een bescheiden verzameling modelauto’s

Het antwoord wat we mochten ontvangen van onze Crossfire bezitter op onze ‘Vakantiegeld keuzes’ vraag was bescheidener. “Ik heb even na zitten denken en ik ben tot de conclusie gekomen dat ik een heel tevreden mens ben. Ik vind de Crossfire eigenlijk goed zoals ‘ie nu is, de aanpassingen die ik er eventueel op wilde hebben zaten er al op toen ik ‘m kocht. Ik zou op zich nog wel andere velgen willen, maar dat is een beetje een lastig verhaal met 18 inch voor en 19 inch achter. En een tweede goedkope auto erbij voegt ook niet zoveel toe.”

“Wat ik nog wel eens zou willen hebben: wat mooie 1:18 schaalmodellen van een paar van mijn favoriete auto’s. Ik heb momenteel nog geen modelauto’s en ik heb ook geen ambitie om een verzameling te starten, maar een paar zou toch wel leuk zijn. Op mijn verlanglijstje staan onder andere een Aston Martin One-77, een Pagani Huayra, een Alfa Romeo 8C, een Ferrari F12berlinetta, een Ferrari 275 GTB en een Lamborghini Miura.”

Waarvan akte!