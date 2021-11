Verstappen bevindt zich in een HEEL bijzonder clubje

En dan is Verstappen ook nog eens een grote uitzondering in het clubje. Tijd voor wat statistieken!

Waarschijnlijk is heel Nederland nog altijd aan het nagenieten van de Grand Prix van Mexico. Verstappen liep weer een paar punten uit op zijn directe concurrent en het team van Red Bull naderde Mercedes, waardoor ze nu nog slechts 1 punt achterlopen. Sowieso is de stand voor de constructeurstitel iets spannender, omdat diverse teams heel erg dicht bij elkaar zitten. Red Bull – Mercedes, Ferrari – McLaren, AlphaTauri vs Alpine vs Aston Martin en er is zelfs een strijd tussen Alfa Romeo en Williams.

Enfin, terug naar Verstappen. De Nederlander won de afgelopen race. Daarmee presteerde hij iets heel bijzonders: hij won namelijk 9 wedstrijden in één seizoen. Dat is bijna net zoveel als het aantal races dat hij vóór 2021 heeft gewonnen (10 stuks).

Clubje van coureurs met 9 GP’s of meer in 1 seizoen

Maar wat nog bijzonderder is: hij bevindt zich in een heel bijzonder clubje. Max Verstappen is namelijk een van de weinige coureurs die 9 overwinningen behaalde in één seizoen. We zetten de coureurs van dat bijzondere clubje die dat behaald hebben even op een rijtje.

Nigel Mansell

De man bij wie de snor even groot is als zijn wenkbrauwen. Of andersom, het is maar hoe je naar Mansell kijkt. Hij is wereldkampioen én CART-kampioen. Nigel Mansell beleefde een topseizoen in 1992. In de Williams FW14B van Adrian Newey reed hij iedereen zoek. Hij won de eerste 5 races op een rij en na een tweede plaats in Monaco en een uitvalbeurt won hij nogmaals 3 races op rij.

De tweede helft van het seizoen verliep wat minder, met enkele DNF’s en slechts 1 overwinning. Uiteindelijk won Mansell met grote overmacht het WK, dat slechts 16 races telde. Nummer 2 (Ricardo Patrese) haalde net de helft van het aantal punten van Mansell (56).

Michael Schumacher

Michael Schumacher is op veel vlakken de Rekordmeister. Natuurlijk, Hamilton is ‘m voorbij gestreefd. Vergeet niet dat in de tijd van Schumacher er simpelweg minder races waren. Eigenlijk moeten we procentueel gaan uitrekenen om te bepalen wie de GOAT is. Schumacher behaalde 9 overwinningen in 1995 (Benneton – Renault). Daarna ging hij naar Ferrari.

De eerste paar jaren gingen met vallen en opstaan, maar vanaf 2000 was de combinatie Schumacher, Todt, Brawn en wingman Barrichello ongekend. In 2000 behaalde Schumi 9 overwinningen en in 2001 eveneens. In 2002 won hij 11 races en in 2003 maar liefst 13! Houd er rekening mee dat er toentertijd slechts zo’n 17 races waren in één seizoen.

Nico Rosberg

De enige coureur die de grootste twee coureurs (Schumacher en Hamilton) aller tijden heeft verslagen. Rosberg is dus eigenlijk de super-GOAT. In 2014 en 2015 speelde hij tweede viool achter Lewis Hamilton.

Maar halverwege 2015 laadde hij zich op en richtte hij zich naar eigen zeggen op 2016. In dat seizoen wist hij negen overwinningen te behalen en werd hij met een punt verschil wereldkampioen. Saillaint detail: Lewis Hamilton won dat jaar 10 keer.

Sebastian Vettel

In het eerste topjaar bij Red Bull had Vettel aan vijf overwinningen voldoende om wereldkampioen te worden. In 2011 behaalde hij 11 overwinningen.

Knapper was 2013. Daarin won hij 13 van de 19 races. Dat niet alleen, de laatste 9 races won Vettel met overmacht.

Lewis Hamilton

2014 (11 overwinningen)

2015 (10 overwinningen)

2016 (10 overwinningen)

2017 (9 overwinningen)

2018 (11 overwinningen)

2019 (11 overwinningen)

2020 (11 overwinningen)

Grote buiging. Wat een palmares.

Max Verstappen

Het palmares van Verstappen is sowieso bijzonder indrukwekkend, maar licht afwijkend. Ten eerste is hij de enige coureur die 9 races won in een seizoen, maar géén wereldkampioen is. Hij leidt het kampioenschap weliswaar, maar Hamilton zit er vlak achter en is nauwelijks langzamer.

Nog een bijzonder feitje, hij won weliswaar de GP van België, maar dat was letterlijk een optocht van twee rondjes waarvoor uiteindelijk de helft van het aantal punten werd uitgereikt.