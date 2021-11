Helaas, dit Franse succesnummer gaat uit productie

Waarschijnlijk wordt de mijlpaal van 100.000 verkochte auto’s in Nederland nét niet bereikt.

Een auto hoeft geen torenhoog vermogen of buitenissige vormgeving te hebben om in de geschiedenisboeken te belanden. De 2CV is juist een icoon geworden vanwege zijn eenvoud en charme. Met name dat eerste is anno 2021 grotendeels verdwenen in de autowereld. Het tweede misschien ook, maar dat is een ander verhaal.

Als we in het huidige Citroën-gamma een model aan moeten wijzen dat het dichtst bij de Eend staat, dan is dat de C1. Dit is namelijk ook een auto zonder poespas of overbodige luxe. Dit vertaalde zich in een schappelijke prijs, wat zich weer vertaalde in uitstekende verkoopcijfers. In ons land is de C1 de op één na beste verkochte Citroën aller tijden, na de BX. Er zijn tot op heden 98.685 stuks verkocht.

Veel meer dan dit gaan het er ook niet worden. Citroën laat namelijk weten dat de C1 eind dit jaar uit productie gaat. Zeer binnenkort dus. Daarmee valt het doek na 15 jaar en twee generaties.

Is dit een donderslag bij heldere hemel? Niet echt. Het A-segment is namelijk al langer tanende. Veel fabrikanten zien er geen brood meer in. Opel trok bijvoorbeeld eerder al de stekker uit de Adam en Ford zette een punt achter de Ka.

Naast de Citroën C1 zijn er natuurlijk ook nog de Peugeot 108 en de Toyota Aygo. Hoe zit het daarmee? Peugeot heeft nog niks aangekondigd, maar Reuters had vorig jaar al vernomen dat ook voor dit model het doek gaat vallen.

De Aygo is een iets ander verhaal: deze een opvolger gekregen, maar het is geen directe opvolger. Vorige week werd namelijk de Aygo X onthuld. Die is groter en (waarschijnlijk) ook duurder. Het zal ongetwijfeld niet meer de prijsknaller worden die het ooit was.

Krijgt de C1 misschien een soortgelijke opvolger? Nou, als we Citroën moeten geloven is er al een waardige opvolger. Dat zou de instapversie van de C3 moeten zijn. Die kost alleen wel €17.490. Daar kocht je nog niet zo gek lang geleden twee Citroën C1’s voor.