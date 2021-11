Duurste Astra GSI van Marktplaats is gave tijdmachine

Het is niet alleen de duurste Astra GSI van Nederland, maar ook de coolste. En de mooiste. En de meest unieke.

In de jaren ’90 was de Opel Astra (F) een van de best verkochte auto’s in Europa en de best verkochte auto in Nederland. De Opel Kadett was dominanter dan Lewis Hamilton in een Mercedes. Maar, ook met de Astra vierde de importeur geregeld een feestje.

Het gros van de Opel Astra F’s is inmiddels afgeschreven. Af en toe zie je nog weleens een Cabrio in de zomer of komt er een ‘barnfind’ voorbij als Opa en Oma het tijdelijke voor het eeuwige verwisselen en er nog zo’n Opel in de garage staat.

Duurste Astra GSI van Marktplaats

In die laatste categorie valt de duurste Astra GSI van Marktplaats. Het is werkelijk een plaatje. De auto komt uit 1992. In bijna 30 jaar heeft de auto slechts 38.321 km gelopen! De verkoper noemt het een museumstuk en daar zit het niet ver vandaan.

Het is ook een ideale ‘beleggingsauto’. Met 38.000 km durf je er nog wel iets mee te rijden, terwijl je dat met een auto maat 500 km op de teller absoluut niet durft.

Is het allemaal hosanna en halleluja? Nee. Er zijn wel een paar kleine dingetjes natuurlijk. Het is onbegrijpelijk dat onder een ‘museumstuk’ Barum-banden liggen. Nu is de maat relatief lastig aan het worden, maar Continental, Toyo, Pirelli en Yokohama leveren gewoon banden in deze maat.

Achtklepper

Een ander dingetje dat jammer is: het is een ‘gewone’ GSI en geen GSI 16v. Vroeger was dat nog echt een dingetje of je een achtklepper of zestienklepper had. In veel gevallen waren de achtkleppers fijner in het dagelijks gebruik, maar had je met een zestienklepper meer lol. Maar ja, er is niet heel veel te kiezen qua bijna nieuwe Astra F’s op dit moment.

En het is niet dat de achtklepper langzaam was. De 2.0 motor leverde alsnog 115 pk en 170 Nm aan koppel. Omdat de auto amper meer weegt dat dan 1.000 kg, schiet je alsnog in 9,5 seconden naar de 100 km/u en kun je een topsnelheid halen van 195 km/u.

De prijs van de duurste Opel Astra GSI van Nederland is 18.950 euro. Dat is alsnog goedkoper dan de nieuwprijs van de Astra GSI. Die kostte toen 43.750 gulden, omgerekend 19.853 euro.

De advertentie kun je hier bekijken!