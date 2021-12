Verstappen en Hamilton naar de stewards voor hotseknots

De race is gereden, maar Verstappen en Hamilton moeten nog wel even naar de stewards…

Het was er wel weer eentje. De eerste Grand Prix van Saoedie-Arabië was er meteen een voor de geschiedenisboekjes. Het titelduel tussen Mercedes en Red Bull respectievelijk Max en Lewis werd voor de zoveelste keer dit jaar kneiterhard uitgevochten op en naast de baan. Uiteindelijk kwam het weer tot een touché tussen de twee besten van de sport. Desalniettemin kwamen ze ook weer gewoon als eerste en tweede over de finish. Helaas gebeurde dat wel in voor ons oranje brillen de verkeerde volgorde.

Laatste woord

Het laatste woord is echter nog niet gezegd over deze race. Nog lang niet trouwens, waarschijnlijk wordt er over een jaar of dertig nog wel eens over gesproken. Maar iets sneller dan dat gaat de FIA nog een en ander zeggen over de gebeurtenissen. Verstappen én Hamilton moeten zich namelijk melden bij de stewards om het incident in ronde 27 te bespreken. Beiden worden daarbij verdacht van het breken van Artikel 2 (d) Hoofdstuk IV Appendix L van de FIA International Sporting Code. Deze gaat over de volgende vergrijpen:

Causing a collision, repetition of serious mistakes or the appearance of a lack of control over the car (such as leaving the track) will be reported to the stewards and may entail the imposition of penalties up to and including the disqualification of any driver concerned. FIA Sporting Code, houdt niet van repeat-offenders

Stewards

Als we een inschatting moeten maken van wie er de grootste kans heeft op een knauw van Garry Connolly cum suis, dan zouden we zeggen Max Verstappen. Niet omdat wij hem per se meer schuld toedichten dan Hamilton. Want zoals een oude regel in het autorijden luidt is de achterop rijdende bestuurder ‘altijd fout’. Behalve als er een braketest wordt uitgevoerd ofzo natuurlijk.

Maar los van het feit dat Garry Connolly dus deel uitmaakt van het kwartet stewards, lijkt ook het feit dat aanvankelijk alleen Verstappen naar de stewards is geroepen voor dit vergrijp geen goed nieuws. Waarschijnlijk krijgt Max dus een straf en Lewis een gratis kop koffie. Enfin, wat de straf voor de een of de ander dan eventueel moet gaan zijn, dat weten we nog niet. Maar we houden jullie natuurlijk op de hoogte!