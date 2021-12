BREEK: Nóg meer straf voor Max Verstappen

Die stewards van de FIA hebben Verstappen nog meer straf gegeven. Ditmaal voor de remactie op Lewis Hamilton.

De GP van Saudi-Arabië 2021 is de beste verschrikkelijke race die we de afgelopen jaren gezien hebben. Als we de vergelijking met voetbal maken, lijkt het voornamelijk op de Battle van Nuremberg tijdens het EK in 2006. Een wedstrijd waarbij het gele en rode kaarten regenden en er weliswaar veel spanning was, maar voornamelijk door de chaos.

Enfin, de stewards moesten nog eventjes het een en ander bespreken. Ondanks dat Verstappen Hamilton er voorbij had gelaten (drie keer kreeg Hamilton de ruimte), had Verstappen een 5 seconde penalty gekregen. Die was opmerkelijk, maar deze zo mogelijk nog opmerkelijker (als we door een oranje bril kijken, uiteraard).

Verstappen nog meer straf

Max Verstappen krijgt namelijk nóg meer straf van de FIA. In dit geval gaat het om de actie waarbij Verstappen Hamilton voor probeert te laten. Het leek vrij duidelijk dat Verstappen ruimte gaf aan Hamilton, maar Hamilton en de stewards zagen dat anders. Met name het plotselinge remmen gaven de doorslag voor de FIA om een straf uit te delen.

De straf is een 10 seconde penalty. Die wordt bovenop de racetijd van Verstappen geteld. Ondanks dat het een fikse straf is, is het er wel eentje zonder consequenties. Ook met die 10 seconden extra straf, behoudt Verstappen nog gewoon de tweede plaats.

Remactie

Beide coureurs wilden pertinent niet als eerste de bocht in gaan, omdat ze dan eenvoudig verschalkt konden worden op het rechte stuk. Dat was dus meteen ook de reden dat Hamilton er niet voorbij wilde gaan. In tegenstelling to wat de zevenvoudig Wereldkampioen zei, wist Hamilton dus degelijk wel wat er aan de hand was. De locatie van de actie zinde hem dus niet (ook wel begrijpelijk). Echter, de crash is dus te wijten aan de plotselinge remactie van Verstappen, aldus de FIA.

Lewis Hamilton en Verstappen zullen vooralsnog de race op Abu Dhabi aanvangen met een gelijk aantal punten.