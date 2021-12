Uitslag Formule 1: Grand Prix van Saoedi-Arabië 2021

Wie wint de eerste Grand Prix van Saoedie-Arabië en pakt pole position voor de wereldtitel van 2021?

Het was even spannend of het er wel echt van zou komen. We hebben nu al sinds 2004 races in de zandbak, wat op zich vrij logisch is. De grondschatten die er ruim voorradig zijn, gaan immers prima hand in hand met de autosport. Toch was er in het land dat bijna synoniem is met olie nog nooit een F1 Grand Prix geweest. Dit jaar zou daar dan voor het eerst verandering in komen.

Het circuit in Djedda moest echter in recordtijd gebouwd worden om het allemaal te laten slagen. Hermann Tilke en de zijnen stonden zodoende voor een forse uitdaging. Wat mogelijk is als je niet zoveel waarde hecht aan ARBO-wetten, blijkt uit het feit dat we dit weekend toch gewoon gaan racen op het Jeddah Corniche circuit. En wat een baan is het geworden!

Officieel is de baan een stratencircuit, maar eigenlijk is het gewoon een pijlsnel permanent circuit met overal betonnen muren vlak langs de kant. Dat het een uitdaging is voor de coureurs is zeker. Of je er ook goed kan inhalen met een F1 auto, is een andere vraag.

Max Verstappen moet sinds gisteren hopen van wel. De Nederlander leek namelijk op weg naar pole met een van de gaafste rondjes die we ooit gezien hebben. Maar hij nam nét iets teveel risico. In de laatste bocht ging het mis. Max kletterde met de achterkant van de auto de muur in. Zijn ophanging brak daarbij en het bezorgde Mercedes een heus een-tweetje.

Gelukkig is gebleken dat Red Bull geen onderdelen op de auto van Max hoefde te vervangen die een gridstraf opleveren. Verstappen kan daardoor met dank aan zijn eerste snelle rondje in de kwalificatie vandaag in ieder geval nog als derde starten. Toch zal het lastig worden om de Mercedes-brigade te kraken. Misschien mazzel met een safetycar?

Start

We hopen dat Max in ieder geval Bottas kan pakken bij de start. Maar de run naar de eerste bocht is uiterst mager. Het zit er dan ook niet in. Max sluit gewoon aan als derde. Achter Max Emilian zien we teamgenoot Perez heftig zijn best doen om meteen Leclerc te pakken. Dat lijkt eventjes te lukken, maar door de eerste slinger komt Leclerc toch weer terug. Zo verandert er niks in de top-5.

Daarachter zijn het de Alpha Tauri’s die een zware pijp roken. Tsunoda valt ernstig ver terug en ook Gasly heeft een matige start. De laatste komt zelfs in aanraking met landgenoot Ocon. Bij Alpha Tauri zijn ze de laatste races sowieso sneller in de kwalificaties dan in de races, maar zo gaat het allemaal wel heel rap in de achteruit.

De race vooraan settlet daarna al snel. Terwijl Bottas zich opwerpt als de buffer tussen Lewis en Max, moeten we ons vermaken met de acties van Carlos Sainz, die zich vanaf P15 een weg naar voren vecht. Dat toont in ieder geval aan dat inhalen op zich mogelijk is op deze baan. Ricciardo maakt trouwens ook stappen en doet dat vanaf P11 zelfs op de harde band. Goed werk van de Ozzie dus.

Toch is het een beetje wachten op de eerste pitstops. Of op de eerste safetycar natuurlijk. En verhip, daar zal je ‘m hebben. Mick Schumacher parkeert zijn Haas in de boarding en dat zorgt in de tiende ronde voor een safetycar. Dit kan wel eens een klein voordeeltje zijn voor Verstappen. Als Mercedes haar coureurs allebei binnenhaalt, kan VER misschien BOT verschalken.

Doch dat laatste ziet Bottas ook aankomen. Hij laat bewust een gaatje vallen naar Hamilton zodat bovenstaande niet doorgaat. Maar Red Bull is slim. In plaats van Verstappen ook naar binnen te halen en de status quo te bewaren, laat het onze held doorrijden. We weten van de kwalificatie dat de banden waar Max op is gestart er vijf ronden minder op hadden zitten dan de banden waarop de Mercs op gestart zijn. Dat kan nu het voordeel zijn.

Maar dan…Komt er nog een stuk meer voordeel voor Max!!1! De wedstrijdleiding wil de boarding die Schumacher vernield heeft toch even wat beter maken. Daarvoor laat men de rode vlag wapperen. Max mag nu ‘gratis’ zijn banden wisselen. Lekker man. Het mag eigenlijk niet, maar de extreem verzuurde reacties van Hamilton op de radio maken het allemaal nog ietsje beter. De Brit vermoedt zelfs een heuse samenzwering en eist dat zijn team bij de FIA informeert waarom men deze beslissing genomen heeft. LH44 is zwaar over de zeik. Dat er geen enkele liefde meer is tussen Red Bull en Mercedes mag duidelijk zijn.

Na een kort intermezzo komt er een nieuwe formatieronde en daarna een nieuwe staande start. De volgorde is nu Verstappen – Hamilton – Bottas – Ocon – Ricciardo – Leclerc – Gasly – Perez – Sainz – Giovinazzi. Dat het spannend is blijkt wel op de radio. Lewis loopt te bitchen dat Max in de pit al een proefstart doet. Max zaagt over het feit dat Lewis hem op te grote afstand volgt. Daardoor koelt alles bij hem af terwijl hij op de grid staat.

Herstart

Of het ligt aan de mindgames of aan een afgekoelde auto weten we niet, maar Max heeft een matige start. Lewis daarentegen heeft een hele goede. De Brit pakt simpel P1 richting de eerste bocht. Max weet echter zoals we dat van hem kennen van geen opgeven en gaat buitenom langs Lewis de bocht in. De Nederlander raakt daarbij buiten de baan en komt daarna in aanraking met de regerend kampioen op een manier die doet denken aan Rosberg en Hamilton ooit in Oostenrijk.

Omdat Hamilton niet kan insturen, komt Ocon voorbij. Maar dit is normaal gesproken een straf voor onze Max. Opeens is dan alles echter weer helemaal anders. Perez, die wel gestopt was tijdens de rode vlag, start nu vanaf P8 en komt terecht in de melee. Hij krijgt een tikje van Leclerc en klapt de boarding in. Dit zorgt voor coureurs die afremmen en een veld dat in elkaar schuift. Mazepin had het kennelijk niet zien aankomen. De resulterende klababber zorgt voor de volgende code rood.

Koehandel galore

Er ontplooit zich nu een staaltje koehandel dat zijn weerga niet kent. De FIA staat in contact met het team van Red Bull en het team van Mercedes en doet Red Bull een voorstel. Gezien ‘de gebeurtenissen bij de herstart’, geeft de FIA Red Bull de optie om bij de volgende herstart Max achter Lewis op de grid plaats te laten nemen. Dit kan toch helemaal niet…

Na wat geharrewar gaat Red Bull Racing uiteindelijk echter doodleuk akkoord met dit amateuristisch gedoe. We snappen op zich wel waarom, want Garry Connolly is een van de stewards. Toch is het allemaal wel heel bijzonder. Hier heb je toch vier stewards voor in dienst elk weekend? Enfin, de startvolgorde is nu Ocon – Hamilton – Verstappen.

Herstart 2

Hamilton is weer goed weg vanaf P2 en lijkt naar de leiding in de race te gaan. Esteban Ocon, pupil van Toto Wolff, geeft hem dan ook alle ruimte. Maar Verstappen is weer de slimste van het stel. De Nederlander pakt nu de binnenkant en prikt zijn auto naast de Mercedes en de Alpine. Nu zit hij aan de goede kant! Hamilton heeft geen andere keuze dan de positie opgeven. Hij komt bovendien lichtjes in aanraking met Ocon, die het pad buiten de baan neemt, maar zijn plek natuurlijk op moet geven aan Max.

Niet geheel verrassend laat Ocon daarna Hamilton er makkelijk langs op het rechte stuk. En zo hebben we de twee titelpretendenten dus voor de zoveelste keer weer in een rechtstreeks duel helemaal vooraan het veld. Ocon is binnen no-time op tien seconden gereden. Interessant aan het duel der duels is dat Verstappen nu op de mediums rijdt en Hamilton op de hards. Daarbij heeft Hamilton misschien een klein beetje schade na de touché met Ocon. Worden dit dan de beslissende factoren in deze race?

Mid Race

Yuki Tsunoda tikt ondertussen Vettel aan. De Duitser verliest plekken aan de Ferrari’s, maar kan redelijk snel door. De Japanner heeft meer schade, want zijn voorvleugel ligt eraf. Met pijn en moeite komt de Alpha Tauri nog wel weg van zijn plek. Maar dit akkefietje zorgt wel even voor een Virtual Safetycar.

Tsunoda krijgt vijf seconden straf aan zijn kleine brandvaste broek, doch Vettel zorgt even later alweer voor de volgende virtual safetycar. De Duitser gaat in de clinch met zijn oude teamgenoot Raikkonen. Net als in Oostenrijk eerder dit jaar, loopt dat voor beiden niet goed af. Allebei lopen ze veel schade op aan hun auto’s. Veteraan Alonso wil niet onderdoen voor de andere oudjes op de grid en gaat op hoge snelheid in de rondte. De brokkenpiloten rijden nu dertiende (VET), veertiende (ALO), vijftiende (RAI) en zestiende (TSU). Alonso is sluw en hoopt de FIA te bewegen nog een safetycar of rode vlag in te lassen vanwege alle carbon die op de baan ligt. Voorlopig krijgt hij echter niet zijn zin.

Vijfduizende virtual safetycars

Omdat er her en der carbon onderdelen van auto’s afwapperen, krijgen we in plaats daarvan de ene na de andere virtual safetycar. Niemand komt zo in zijn ritme. Helaas valt een van de VSC’s op een verkeerd moment, vlak nadat HAM een slipstream heeft gehad op het rechte stuk. HAM mag nu die afstand tot VER houden. Omdat de VSC vrij wordt gegeven ná het stukje waar Max het sterkst is, krijgt HAM nu zijn eerste echte kans op start-finish. Die neemt de Brit natuurlijk met beide handen aan.

Net als in Brazilië, kiest Lewis de buitenkant. Dit keer is hij er lang niet zo ver langs als toen. Max verdedigt echter op dezelfde manier en haalt samen met Lewis de eerste bocht niet. Daar kreeg hij in Brazilië dus geen straf voor, maar met Garry Connolly nu bij de stewards moeten we ervan uitgaan dat dat nu wel gebeurt. Red Bull weet dat ook en geeft Max de opdracht Lewis voorbij te laten.

Bizar

Vervolgens ontvouwt zich misschien wel de meest bizarre F1 race ooit. Max remt af op het rechte stuk om Lewis voorbij te laten, maar Lewis, zevenvoudig kampioen F1…rijdt Verstappen daarbij pardoes aan. Een aantal ronden volgen, waarbij beiden niet lijken te weten wat ze nu moeten doen. Uiteindelijk laat Verstappen Hamilton alsnog voorbij, maar daarna haalt hij LH44 meteen weer in, zoals Lewis zelf ooit deed bij Kimi in Spa. Je zou kunnen zeggen heel slim, maar de stewards zijn niet onder de indruk en geven Max een straf van vijf seconden. Daarmee lijkt het gevecht feitelijk voorbij te zijn.

Finish

Red Bull voelt nu ook de pijn van het feit dat Perez is uitgevallen. Het kan met Max namelijk geen gratis pitstop maken, omdat Ocon daarvoor nog te dichtbij rijdt. Zodoende kan Max niet voor de snelste ronde en het bijbehorende puntje daarvoor gaan. Perez kan dit puntje nu dus ook niet weghalen bij Lewis Hamilton, die nu op een gelijk aantal punten komt met Max voor de seizoensfinale. Beiden hebben exact 369.5 punten, waarbij de Mercedes op dit moment toch nipt de snelste auto lijkt te zijn. Dat wordt nog heel spannend allemaal bij de volgende race.

Ocon laat Bottas nog even voorbij voor P3 en Ricciardo wordt vijfde. Met Norris op P10 pakt McLaren vandaag een puntje meer dan Ferrari dat zevende en achtste wordt met Leclerc en Sainz. Maar dat is lang niet voldoende om Ferrari nog te bedreigen voor P3 in het kampioenschap voor constructeurs. Gasly wordt zesde en Giovinazzi knap negende. Daarmee hebben we iedereen in de top-10 genoemd. Stroll, Latifi, Tsunoda, Alonso en Raikkonen worden ook nog geclassificeerd, maar krijgen daar geen puntjes voor. Heeft iemand zin in volgende week? Is het überhaupt al volgende week?

Volledige uitslag Formule 1 Saoedie-Arabië 2021