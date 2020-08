Verstappen en Hamilton reageren op afschaffen partymodus

Het veranderen van een regel brengt voors en tegens: zo reageren Max Verstappen en Lewis Hamilton op het willen afschaffen van de partymodus.

Gister in het nieuws: de FIA is van plan om de partymodus in de Formule 1 af te schaffen. Wie geen idee heeft, in het kort: teams hebben soms veel meer power in hun auto tijdens de kwalificatie. Zo tikte de F1-bolide van Hamilton tijdens een recente kwalificatie de 1.022 pk aan. Dat wakkert altijd weer die eeuwenoude discussie aan of Lewis nou zo snel is of gewoon in de snelste auto zit. Goed, met het afschaffen zou de auto dus in de kwalificatie zo goed als gelijk zijn aan wat er in de daadwerkelijke race op de grid staat.

Verstappen: “in bepaald opzicht misschien wel goed”

Max Verstappen reageert tegen GPupdate lekker nuchter en Nederlands. Technisch gezien is hij een gedupeerd partij van partymodus. De Nederlander ziet er wel brood in om de auto gewoon lekker te laten zoals hij is. Teams mogen de auto vanaf de laatste momenten in de kwalificatie niet meer wijzigen. “Als je als uitgangspunt neemt dat je de auto niet mag aanraken, dan is het misschien goed om dit ook aan banden te leggen.”

Verstappen verwacht overigens niet dat het afschaffen van partymodus Mercedes in een direct voordeel zet. Mercedes heeft nog steeds meer vermogen, maar de Red Bull kan iets dichterbij komen. Max bevestigt echter dat er waarschijnlijk niks zou veranderen aan de rangorde van de teams.

Ten slotte reageert de Nederlander nog op de claim dat het topteam in de sport altijd de gebeten hond is. Is dat eerlijk? “Ik weet niet of je het eerlijk moet noemen. Zij hebben natuurlijk ook hard gewerkt aan de motor om die extra performance te vinden, dus eerlijk kun je het niet altijd noemen”, aldus Verstappen. Naar eigen zeggen gebeurde dat ook toen Red Bull titelhouder was en waarschijnlijk ook toen Ferrari iedereen inmaakte.

Hamilton: “het zal voor ons weinig veranderen”

Dan nog een reactie vanuit het ‘gebeten hond-team’ zelf. Hoofdrol in het hele partymodus-verhaal is immers Hamilton en zijn auto die ineens meer pk dan een Bugatti Veyron op de weg zet. De Brit is nuchter op een andere manier: ook hij beweert op zijn eigen manier dat het weinig verschil zal maken. De Telegraaf meldt dat Hamilton niet onder de indruk is. “Ze proberen Mercedes altijd af te remmen, maar het zal voor ons weinig veranderen, dus het is geen probleem voor ons. Ze gaan het resultaat wat ze willen niet krijgen.”

Beide mannen betwijfelen dus het effect in relatief opzicht van het afschaffen van partymodus. Afwachten dus hoe dit feestje afloopt.