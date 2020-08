Dít is het toekomstplan van Subaru

Hoe (on)interessant het merk ook wordt, gebrek aan lef en vasthouden aan één concept kun je niet toekennen aan Subaru, en hun toekomstplannen lijken dat nogmaals te bevestigen. Wensen we een grote return voor Nederland?

Ooit was er een epische tijd. Iets met de rallysport, je kent het vast nog wel. Nadat Groep B opgeheven werd, was de rallysport lang niet wat het ooit was volgens de mensen die Groep B zo fabelachtig vonden. Maar dat doet afbreuk aan de gave rallywagens die volgden. De jaren ’90 in de rallysport waren de jaren van Mitsubishi en Subaru. Twee Japanse merken die dolgraag wat van die rally-magie doorgaven aan hun straatmodellen. Met de legendarische en langlopende serie van de Mitsubishi Lancer Evolution en de Subaru Impreza WRX STi.

Verleden tijd

En tegenwoordig? Het loopt, in ieder geval in Nederland, niet zo lekker meer met beide deze rally-grootmachten. Sterker nog: wat ze nu verkopen heeft helemaal niks meer te maken met rally. Mitsubishi is sinds 2015 gestopt met de Lancer Evolution en Subaru verkoopt elders ter wereld (en verkocht tot eerder dit jaar hier) nog de Impreza, maar de hatchback met een 1.6-motor is net zo erg een rallyauto als de Hyundai Kona. En als we even blijven bij Subaru, het onderwerp van vandaag: de line-up is vrij treurig. XV, Forester, Outback, meer krijg je niet.

Toekomst

In de VS is het merk trouwens nog wél in volle gang bezig. Op zich mooi om te zien dat ze daar nog zitten te wachten op de ‘coole’ Subaru’s. De BRZ, WRX en WRX STi staan daar nog gewoon in de prijslijst, samen met de Legacy sedan.

Gelukkig weten we wat meer sinds bovenstaande afbeelding lekte. Het toekomstplan van Subaru. Meteen een disclaimer, dit gaat dus over de VS. Toch kan het ook over Europa gaan, mits de vraag groot genoeg is natuurlijk. In ieder geval zit er wat tussen wat waarschijnlijk wel gaat scoren. Voor de duidelijkheid: BMC staat voor een facelift, FMC staat voor een compleet nieuw model.

Nieuwe BRZ

Om eens te beginnen met de nieuwe BRZ. We wisten al het één en ander over de kleine sportwagen en diens volgende generatie, nog steeds gedeeld met de Toyota GT86 (of GR86) trouwens. Daar zeiden we al 2021, dat bevestigt dit toekomstplan van Subaru. Als het ligt aan de laatste geruchten wordt de nieuwe BRZ aangedreven door een 2.4 liter boxer met 255 pk.

Een EV!

Onder het mom e-BOXER heeft Subaru sinds recent hybrides ontdekt. Ook Subaru moet er dus aan geloven. Maar met dit tempo lijkt een EV nog jaren weg. Toch wordt er achter de schermen hard gewerkt aan een EV en die staat dan ook op de planning. De EV staat gepland in 2022 en verdere details, zoals wat het gaat worden, wat het aandrijft en hoe het gaat heten, ontbreken natuurlijk nog. Met de strenge milieu-eisen wordt de komst van een EV in Europa altijd aangemoedigd, misschien dat een verlaagde uitstoot ruimte maakt voor leuk spul hier?

WRX en STi

Vergeet de naam Impreza even, de tijden dat die naam gelinkt staat aan dik spul zijn voorbij. Waar je je op moet richten is de naam WRX en met name de naam STi. Ooit was dit één geheel (Subaru Impreza WRX STi), nu moet je de WRX zien als de compacte sedan van Subaru en STi als de sportieve versie daarvan. Er wordt in dit geval voortgeborduurd op een basis uit 2015. Dat gaat dus veranderen: er komt een compleet nieuw model in 2022. Iets later dan gepland, wellicht omdat ze de EV prioriteit geven. Wat we al weten: de EJ20-motor is aan zijn einde en de nieuwe STi wordt enkel beschikbaar met diezelfde 2.4 boxer. Een veelvuldig inzetbaar blok, want de nieuwe STi moet meer dan 400 pk krijgen.

En de rest

Dan nog even wat er ook opstaat maar waarschijnlijk niet relevant is voor ons: vernieuwingen voor de Crosstrek (XV) en Forester, daarna voor de Legacy, Ascent en Outback en in 2023 komt er een volledig nieuw model van zowel de Impreza als de Crosstrek. En dan zijn er nog de ietwat mysterieuze ‘Wilderness’-modellen. Als je dat googelt kom je op een speciale editie van een lokale dealer, maar wellicht dat Subaru weer eens het ruige randje van hun crossovers en SUV’s gaat benadrukken.