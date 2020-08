Hyundai Kona Electric klokt 1.000 km op één lading

Anderhalf etmaal vol bloed, zweet en tranen later heeft Hyundai drie stuks Kona Electric meer dan 1.000 km op één lading laten rijden.

Sinds een jaar of drie heeft Hyundai in het op één na laagste segment een crossover op basis van de i20 genaamd Kona. Qua brandstofversies (een prima maar saai gemotoriseerde 1.0 T-GDi en een veel te dure 177 pk sterke 1.6 T-GDi) een prima auto voor zijn geld, ware het niet aan de goedkope kant. Niet echt iets waar de petrolhead zijn hart sneller van gaat kloppen, maar goed, wie koopt er dan ook die benzineversie?

Klein maar fijn, keuze is reuze

Want de compacte Kona staat juist bekend om zijn alternatieve aandrijflijnen. Sterker nog: de auto is van de grond af aan ontwikkeld als elektrische auto. Vrij snel in de levenscyclus van de Kona kwam dan ook de Electric op de markt. En wie dat hele elektrische nog een beetje eng vindt kan hem sinds vrij recent ook krijgen met een hybridemotor.

Elektrisch

Maar hybrides en met name plug-in hybrides zijn vaak een compromis voor elektrische auto’s in de kinderschoenen. Dat het rijbereik zo tegenvalt dat men het nog niet aandurft. Bij de Kona is daar geen sprake van. De 64 kWh grote batterij kon altijd al 449 km ver komen, tegenwoordig is dat zelfs 484 km. Het maakte de auto een relatief succes totdat men massaal de Model 3 kon bestellen. Er zijn toch nog een lekker aantal Kona Electrics besteld.

Extreem rijbereik

Goed, 484 km WLTP dus. Daar moet je je altijd bij bedenken dat de optimale omstandigheden worden gemeten. Extreem hard rijden of veel remmen en weer optrekken (zonder te veel regenereren) kan die actieradius flink kleiner maken, denk aan wat er gebeurt als je een benzinemotor op volle toeren laat draaien. Maar als je je inhoudt kan het rijbereik ook compleet de andere kant op gaan, zo bewees de Duitse tak van Hyundai. Zij wisten een Hyundai Kona Electric meer dan 1.000 km ver te laten rijden, zonder bij te laden. Nee, dat is niet waar: drie stuks.

Hypermilen

Dit sterk staaltje hypermilen vond plaats op de Lausitzring in het oosten van Duitsland. Twee blauwe exemplaren van de Hyundai Kona Electric wisten al een lekker dikke km-stand van meer dan 1.000 km neer te zetten, maar het is de rode die pas de brui eraan gaf bij 1.026 km. Ruim twee keer zoveel als de WLTP-opgave. En dat onder ‘realistische’ omstandigheden. Daar willen we even een kanttekening plaatsen.

Onrealistisch

De Kona’s wisten namelijk deze afstand af te leggen met een gemiddelde snelheid van zo’n 30 km/u. Hyundai noemt dit realistisch omdat dit ook je gemiddelde snelheid is in een stad of stadsverkeer. Maar op de kombaan van de Lausitzring, een 3,2 km lang circuit met geen scherpe bochten en vooral lange rechte stukken, staan geen stoplichten, rijden geen fietsers en bromfietsers en hoef je niet in te houden en te remmen voor onverwachte situaties. Bovendien duurde deze test bijna 35 uur en werd er 36 keer van bestuurder gewisseld. Niemand rijdt zo lang door zonder een keer tussendoor te stoppen om te laden.

Toch mooi

Het is een leuke prestatie, daar ligt het absoluut niet aan. En realistisch of niet, een Hyundai Kona Electric die meer dan 1.000 km rijdt terwijl hij minder dan de helft als WLTP-bereik heeft, knap werk. Het kán dus wel! Maar moet je het willen…?