Eindelijk: FIA wil partymodus opheffen

Goed nieuws dat de FIA de partymodus wil opheffen. De kans dat het gebeurt is een tweede.

Toevallig had ondergetekende onlangs een discussie met het Autoblog Formule 1-orakel @jaapiyo. De stelling luidde: hoe goed is Lewis Hamilton eigenlijk? Sowieso is die vraag interessant genoeg om eens uitgebreid te behandelen, maar het knaagt wel een beetje.

Geen sprake

Waar Todt, Schumacher en Brawn een falend team om wisten te zitten naar een geoliede vechtmachine, lijkt bij Mercedes de sleutel eenvoudiger te zijn: de enorm krachtige power unit. Bij elke kwalificatie wordt het vermogen dermate verhoogd, dat ze in sommige gevallen een seconde sneller zijn dan de rest. Dat is enorm knap van Mercedes en enorm frustrerend voor de neutrale Formule 1-toeschouwer, want van competitie is bijna geen sprake meer.

Ingrijpen

Waar de FIA in de periode van Schumacher in 2005 ingreep, gebeurt dat nu (nog) niet. Tot 2021 zijn de reglementen min of meer hetzelfde en kan Mercedes nog twee titels binnenharken. Maar als het aan de autosportfederatie ligt, komt het niet zo ver. De FIA wil namelijk de partymodus opheffen.

Parc Fermé

De FIA beroept zich op de Parc Fermé-regels die stellen dat de auto waarmee men kwalificeert dezelfde auto moet zijn als waarmee gaat worden geracet. Dit om te voorkomen dat een team in de kwalificatie onevenredig veel sneller is dan in de race. Nu geldt het al voor de dingen als de vleugels, vering en demping. Deze kunnen niet meer achteraf worden aangepast.

Mercedes teams tegen

Alle teams hebben een brief gekregen van de FIA om te informeren hoe zij erover denken. Je kunt er nu al op inzetten dat Williams, Racing Point, Mercedes en wellicht ook McLaren tegen zullen zijn. De eerste drie teams maken nu al gebruik van de Mercedes PU en bij McLaren ligt het blok volgend jaar ook in de auto. Aan de andere kant kan de FIA het ook verbeiden als het kunnen rijmen met de reglementen zoals deze al zijn.

1.022 pk

Op dit moment schijnt de motor van Hamilton en Bottas in kwalificatiemodus over 1.022 pk te beschikken, aldus de Nederlandse editie van Motorsport. Over die titel gesproken, de Duitse variant van Motorsport rept al over een verbod vanaf Spa dit jaar. De GP van België staat gepland na de GP van Spanje, die dit wekend verreden wordt.