Onrecht! Verstappen krijgt strafpuntjes op zijn licentie

Patsaa!

Soms is de Grand Prix van Monaco een tikje saai, maar vanmiddag was dat zeer zeker niet het geval. Dankzij het kunst- en vliegwerk van ‘It is I, Leclerc’, ging het al vroeg in de race volledig los. Spitzenkandidaten Bottas en Verstappen raakten elkaar in de pits en dat kostte Verstappen uiteindelijk de kans op een podium.

In de slotfase deed Verstappen ook nog een poging om Hamilton te passeren, waarbij hij de Brit toucheerde. Ook dat deed de wenkbrauwen van de wedstrijdleiding fronsen. Inmiddels zijn er harde beslissingen gemaakt. Verstappen krijgt geen extra straf voor het tweede incident (met HAM). Maar toch is er nog wat slecht nieuws voor Max Emilian: hij krijgt namelijk twee strafpuntjes erbij op zijn licentie voor het pitstraat incident.

Dit klinkt een beetje raar, immers is het voor het overgrote deel de schuld van het team dat het niet helemaal goed ging. Maar kennelijk is dit een standaardregel van de FIA. Ondanks dat Verstappen dit seizoen volstrekt foutloos gereden heeft waar het gaat om brokken en incidentjes, betekent het dat Verstappen nu zeven strafpunten op zijn licentie heeft. Zoals kenners weten, moet je er twaalf verzamelen over een periode van evenzoveel maanden om voor een race geband te worden. Mocht Max dus geen trek hebben in bijvoorbeeld de race in Rusland, weet hij wat hem te doen staat.

Image-Credit: Max Verstappen via Instagram