Jos Verstappen naar ziekenhuis tijdens GP Zandvoort

Heel zuur: terwijl heel Nederland feest vierde, lag Jos Verstappen in het ziekenhuis.

Max Verstappen is heel hard bezig zijn vader te overschaduwen, maar dat zal Verstappen Senior vast niet erg vinden. Hij heeft zijn zoon van jongs af aan klaargestoomt voor de Formule 1 en dat werpt zijn vruchten af. En hoe. Max Verstappen pakte gisteren nota bene op eigen bodem weer de leiding in het kampioenschap. Tien jaar geleden was het nog ondenkbaar dat een Nederlander überhaupt een Grand Prix zou winnen.

Als er gisteren dus één trotse vader was in Nederland, dan moet het Jos Verstappen wel geweest zijn. Helaas eindigde de dag die bijna niet mooier had kunnen zijn, toch met een domper voor de familie Verstappen. Vader Jos moest namelijk nog tijdens de race afgevoerd worden naar het ziekenhuis.

De aanleiding daarvoor waren buikklachten. Jos Verstappen had daar al een paar dagen last van, laat Max’ manager Raymond Vermeulen weten tegenover het AD. Tijdens de race werden de klachten dusdanig heftig dat Jos uit voorzorg met een helikopter naar het ziekenhuis in Roermond werd gebracht.

In het ziekenhuis bleek Jos Verstappen darmontsteking te hebben. Hij kon gelukkig diezelfde dag nog naar huis en inmiddels gaat het weer goed met Jos. Dat neemt natuurlijk niet weg dat hij ontzettend zuur is dat hij deze dag op deze manier heeft door moeten brengen. Terwijl er zonder Jos Verstappen geen Dutch Grand Prix was geweest.