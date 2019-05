Koop deze matig uitgevoerde Audi RS6 imitatie

De auto is op zich best oké uitgevoerd. De poging om 'm op een RS6 te laten lijken iets minder.

Hoe vaak we ook grappen maken over badge-tuning, het bloed van mensen kruipt waar het niet gaan kan. Men blijft het maar doen. Is het de wens om iets meer te willen hebben dan op dat moment mogelijk is? Denkt men daadwerkelijk andere mensen voor de gek te kunnen houden (en zo ja waarom wil je dat dan)? Zijn sommigen ervan overtuigd dat een dikke badge daadwerkelijk vijf pk extra oplevert? We hebben werkelijk geen idee. Als jij ooit een badge op een auto hebt geplakt, laat het ons dan vooral weten in de comments.

Meestal zijn de doelwitten van de badgesnobs auto’s die al een zekere badge appeal hebben. Vooral de Duitse drie wordt slachtoffer. Soms is het alleen een badge. Soms zijn de conversies zo mooi uitgevoerd, dat je niet anders kan dan er een soort respect voor op te brengen. Dat zijn ook vaak de projecten waarvan je niet aan de gedachte kan ontsnappen dat als de eigenaar zich het geld voor de modificaties bespaard had, hij net zo goed the real deal had kunnen kopen.

Tussen deze twee uitersten in zitten echter ‘projecten’ die afhankelijk van je bui op de lachspieren werken of medelijden wekken. Deze Audi die we vonden op Marktplaats valt in die categorie. Kijk vooral even naar de karakteristieke ovalen uitlaten die we kennen van Audi RS-producten in de bumper. Daar zie je namelijk de straattegels doorheen. Seems legit.

Zoals gezegd in de intro zijn de aanpassingen eigenlijk jammer, want voor de rest is de auto best prettig uitgevoerd. Onder de kap huist een zespits diesel en de eerste eigenaar is niet zuinig omgesprongen met de optielijst. Er zit een S-line pakketje op en van binnen vind je mooi ‘pindakaas-leder’. Wel heeft de auto al best veel ervaring: de teller staat reeds op 250.000 kilometer. Is dat alles nog 18.950 Euro waard, of was deze unit voor ongeveer het dubbele dan toch de betere keuze?

Dank Ryan voor de tip!