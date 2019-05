Uitslag Formule 1: de Grand Prix van Monaco 2019

Meer je superjacht aan en maak je klaar voor een race door de straten.

Monaco baby! Als het geheugen me niet in de steek laat was het ooit de tekst waarmee Jenson Button over de meet kwam toen hij de Grand Prix won in 2009. Zijn team Brawn GP, nu beter bekend als het fabrieksteam van Mercedes, was tot op dat moment uiterst dominant geweest in de eerste races van het jaar. Ook in Monte Carlo kreeg de zegereeks een vervolg. Later in het seizoen werd het overigens toch nog spannend, omdat Red Bull Racing op kwam stomen met hun RB5.

Dit jaar hopen we eigenlijk ook op een dergelijk scenario. Niet dat er op dit moment tekenen zijn dat het nog kan gebeuren. Ferrari zakte gisteren in de kwalificatie wederom (verslag) enorm door het ijs. Red Bull Racing deed het nog wel aardig met Max op P3, hoewel Gasly vandaag slechts als achtste zal starten na een gridstraf voor het blokken van Grosjean. Maar het resultaat onder de streep was weer het bekende verhaal: twee Mercs op de eerste rij.

Alle voortekenen duiden zodoende op een saaie race in Monaco, omdat het er notoir moeilijk is om in te halen. Maar aan de andere kant: er hoeft maar één gek incidentje te gebeuren en het is weer Casino Royale in het Prinsdom. Kijken we naar de grid moeten we daarvoor misschien naar Magnussen kijken, die begint op P5. Wie weet komt er ook nog wel een bakje water uit de lucht vallen. De FIA acht die kans voorafgaand aan de race negentig procent, dus in realiteit is de kans waarschijnlijk toch minimaal een procentje of dertig…

Start

Normaal gesproken kan er hier weinig in de run naar Sainte-Dévote, simpelweg omdat die afstand nogal klein is. En inderdaad, de top-4 blijft ongewijzigd. Max heeft wel een betere start dan Bottas, maar de Fin die vorig jaar stierf in het duel met Hamilton is gereïncarneerd met baard en laat zijn W10 brutaal staan. Max 2.0(?) spreekt zijn ho-ijzers aan en settelt voor P3. Zo blijkt maar weer hoe je soms een beetje naar elkaar toe kan groeien over de jaren heen.

Achter de top-4 pakt Ricciardo direct zijn kans. De winnaar van vorig jaar verschalkt Magnussen voor P5. Ook Gasly en Sainz schuiven een plekje op, ten koste van Kvyat die twee plaatsen terugzakt. Balen voor de Rus die top op heden een sterk weekend rijdt. Leclerc, Giovinazzi en Russell besluiten dat er voor hen te weinig ruimte is in de eerste bocht, dus snijden ze die af. Dat zagen we in het verleden wel vaker, doch de wedstrijdleiding deelde voor hetzelfde ‘vergrijp’ in de opstapklasses nog harde straffen uit. Gek genoeg besluiten ze het nu te laten gaan. Misschien omdat Giovinazzi en Russell zich op de laatste twee posities in de race terugvinden.

Al vrij snel zien we een schifting ontstaan in het veld. De top-4 checkt uit, waarbij het in ieder geval goed nieuws is dat de Mercs niet direct secondes pakken op VER en VET. Achter de Duitser valt er echter een enorm gat naar Ricciardo op plek vijf. Ricciardo verliest twee seconden per ronde, wat een onvoorstelbare hoeveelheid tijd is op dit korte baantje. Gasly en Leclerc, die vastzitten in het treintje, zitten zich dus ongetwijfeld op te vreten.

In geval van Leclerc kunnen we dat in ieder geval duidelijk zien. De Monegask zet eerst hardhandig Grosjean aan de kant en beproeft daarna zijn geluk bij Hulkenberg. Dat laatste gaat mis. De move is een tikje opportunistisch en Hulkenberg is niet onder de indruk. Leclerc gaat bijna in de rondte en verliest de plek die hij zojuist won ten opzichte van Grosjean weer. Maar de pijn wordt nog groter. CL16 blijkt een lekke band te hebben. de thuisrijder gaat daar een tikje wild mee om. Eerst ontpopt hij zich tot mobiele chicane en vervolgens ramt hij hard door terwijl de kapotte band zijn vloer kapot snippert.



Mid Race

Het zijn precies dit soort dingen die een Grand Prix van Monaco zo enerverend kunnen maken. De wedstrijdleiding besluit namelijk een safetycar de baan in te sturen om Leclercs brokstukken op te ruimen. De coureurs realiseren zich dat dit een goed moment is om de pits op te zoeken. Probleem is alleen, in Monaco is daar niet heel veel ruimte, zeker niet als iedereen en masse binnenkomt. Mercedes tracht beide coureurs te ‘doublestacken’, maar het lukt ze niet om Bottas voor Verstappen weer de baan op te sturen. Althans dat lukt ze half. De twee komen elkaar onzacht tegen. Verstappen heeft zijn neus wel net voor, maar het is afwachten wat de wedstrijdleiding hiervan vindt. Voorlopig is Max in ieder geval tweede. Bij Renault is er (ook?) iets misgegaan, want Ricciardo is na zijn puike start als een baksteen door vrijwel het hele veld gezakt.

Nadat Kubica vol Formule 2 gaat en bíjna een opstopping veroorzaakt in Portiers, zien we donderwolken verschijnen. Geen letterlijke helaas, maar figuurlijke boven het hoofd van Verstappen. De FIA onderzoekt het incident tussen hem en Bottas in de pitstraat. We kunnen niet anders dan denken dat als iemand hier de zwarte piet voor krijgt toegespeeld, het Verstappen is. Maar dingen kunnen altijd slechter. Leclerc ondervindt dat doorrijden met zijn beschadigde auto geen zin heeft. Zijn eerste thuisrace voor Ferrari is definitief voorbij.

Ander interessant puntje: Hamilton is naar de medium compound gegaan, terwijl zijn achtervolgers Verstappen en Vettel naar de hardste band zijn geswitcht. Bottas was ook naar de medium gewisseld, maar nadat hij de plek verloor aan Verstappen, is hij nog een keer naar binnen gekomen om de harde banden te laten monteren. Hij verloor daarmee alleen de plek aan Vettel. Het circuit van Monaco is heel vriendelijk voor de banden, maar de vraag is nu toch of LH44 het eind van de race wel kan halen op dit rubber.

Aiaiaiai! Waar we een beetje voor vreesden wordt werkelijkheid. Max krijgt een strafje voor het incident in de pits. Het valt nog mee, want de schade bedraagt vijf seconden, die Max ofwel extra moet wachten bij een potentiële tweede pitstop, of die (waarschijnlijker) bij zijn tijd worden opgeteld aan het eind van deze race. Via de boordradio krijgt Max door zijn team de beste optie om hiermee om te gaan voorgespiegeld: gewoon even die Hamilton inhalen en aan de einder verdwijnen.

Wat in ieder geval spoedig duidelijk wordt, is dat Hamilton zelf níet met twee vingers in de neus aan de horizon kan verdwijnen. Misschien is het omdat HAM zijn banden enorm aan het sparen is, maar hij slaagt er allerminst in om Verstappen uit zijn versnellingsbak te rijden. Ronde na ronde jaagt onze landgenoot de vijfvoudig kampioen op, maar een echte kans op een inhaalmanoeuvre lijkt er voorlopig niet in te zitten. Misschien als de banden nog een stukje ouder worden. We hebben immers nog meer dan de helft van de race te gaan.

De spanning en de regen hangen in de lucht, maar het is de vraag of de wedstrijd zich ontwikkelt richting een epische apotheose of richting een tergende anticlimax. Hamilton piept, zeurt en klaagt over de radio over zijn banden als een oud wijf (m/v), maar dat kennen we van hem. Meestal staat ‘ie even later de beste fans van heel de wereld te bedanken. Zelfs het team van Mercedes, ook niet vies van wat gemaakt drama, lijkt er op een gegeven moment genoeg van te hebben. Ze laten hun grote ster weten dat ze hem écht niet naar binnen gaan halen op dit moment. Logisch, want dan zou de Brit terugvallen tot achter Gasly of zelfs tot achter Sainz, die op een knappe zesde plaats rondrijdt.

LH44 laat zich echter niet muilkorven. De regerend kampioen lijkt er vast van overtuigd te zijn dat hij MV33 niet achter zich kan houden. Met name in de tweede sector lijkt Max veel sneller te zijn. Bij het geijkte inhaalpunt einde tunnel zit VER echter iedere keer gevoelsmatig te ver weg om een poging te wagen. Zijn beste kans is misschien wel de Loews hairpin. Kom op Max, death or the gladiolas, graag. Het gaat toch niet gebeuren dat Mad Max hier in de staart van Lewis naar de finish hobbelt?

Finish

Max móet het eigenlijk proberen. Niet alleen voor vreugde en vermaak van de neutrale toeschouwer, maar ook omdat hij op dit tempo vierde wordt. Door de straf van Verstappen rijdt hij op een virtuele vierde plaats rond, want zowel Vettel als Bottas zitten makkelijk binnen die marge. Zijn team weet dat ook, dus geven ze Max te kennen dat hij de Honda power unit wat extra mag opvoeren. Max lijkt zich volledig te focussen op een move na de tunnel, echter trekt Lewis elke keer net voldoende van hem weg om dat te verijdelen. Het moet bij die hairpin Max! Prik ‘m ernaast aan de binnenkant…Tsjakaaaaa!

Met drie rondjes te gaan probeert Max het dan toch! Maar ja, wel van te ver af en op het punt waar het eigenlijk niet kan uitkomen tunnel. Het leidt dan ook tot een touché. Hamilton houdt stand en Max’ charge is gebroken. Bovendien wordt Verstappen nu wederom onderzocht door de stewards. Dat zal ‘m verder niet bommen overigens, want maximaal de vierde plaats is zijn deel. Zo wint Lewis ‘m dus, voor Vettel die relaxt in het kielzog van HAM en VET naar de finish is gecruist. De Duitser is daarmee wel de eerste die dit jaar een 1-2 voor Mercedes opbreekt. Veel pijn zal het niet doen in Stuttgart, want Bottas maakt er alsnog een 1-3 van.

Achter de ‘toppers’ doet Sainz goede zaken voor zichzelf en McLaren met P6. De Spanjaard laat wederom zien dat hij zijn weg goed kent rondom de straten van het Prinsdom. Ook Toro Rosso zal blij zijn met Kvyat op P7 en Albon op P8. Ricciardo haalt er na zijn overwinning van vorig jaar na een moeizame pitstop toch nog twee puntjes uit voor P9. Romain Grosjean pakt het laatste punt, nadat zijn teamgenoot gisteren nog de show stal in de kwalificatie. De rest van het veld is aangewezen op het casino om Monaco misschien nog met een goed gevoel te kunnen verlaten na dit weekend. Hoewel, misschien zijn ze bij Williams wel blij dat hun jongens eigenlijk voor het eerst dit jaar wat anderen achter zich hebben weten te houden.

Snel door naar Indianapolis!

UPDATE: Aan de tijdstraf van vijf seconden kleefde nog een extra strafje voor Max.



De volledige uitslag

1. Hamilton – Mercedes

2. Vettel – Ferrari

3. Bottas – Mercedes

4. VERSTAPPEN – Red Bull (na 5s straf)

5. Gasly – Red Bull

6. Sainz – McLaren

7. Kvyat – Toro Rosso

8. Albon – Toro Rosso

9. Ricciardo – Renault

10. Grosjean – Haas F1

11. Norris – McLaren

12. Magnussen – Haas F1

13. Perez – Racing Point

14. Hulkenberg – Renault

15. Russell – Williams

16. Stroll – Racing Point

17. Raikkonen – Alfa Romeo

18. Kubica – Williams

19. Giovinazzi – Alfa Romeo

DNF

Leclerc – Ferrari