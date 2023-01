Verstappen koopt (nog) een zeldzame Ferrari [video]

Stiekem wil hij bij team rood rijden? Nee, joh, maar Verstappen is liefhebber en koop een zeldzame Ferrari.

De Nederlandse Formule-coureur Max Verstappen is pas kwarteeuw oud, maar hij heeft zijn zaakjes financieel gezien al op orde. Hoeveel hij precies verdient is niet eens meer relevant. Deze man kan alles kopen dat hij wil, waarschijnlijk.

Maar het is wel een typische Hollander, dus doet hij ook aan beleggen. In dit geval met bijzondere sportwagens. Althans, zo zou je de volgende gebeurtenis kunnen omschrijven. Max Verstappen is namelijk gespot bij een Ferrari-dealer. De beelden daarvan kun je hier beneden of op TikTok zien.

Verstappen koopt zeldzame Ferrari

Natuurlijk is het een beetje eng, om dit alles met een camera dit vast te leggen, maar vergeet niet dat Max Verstappen inmiddels de superster-status heeft. Uiteraard is Lewis Hamilton nog meer een celebrity, maar Verstappen zit er tegenwoordig niet ver achter.

Enfin, om wat voor auto gaat het? Het lijkt er namelijk op dat hij een auto in ontvangst neemt. Hij trekt het doek van een bolide in de Ferrari-showroom. De auto in kwestie is een Ferrari SF90 Stradale Assetto Fiorano.

Tegenstrijdige naam, eigenlijk

Die naam is een beetje tegenstrijdig. Stradale betekent ‘voor de straat’ terwijl Assetto Fiorano betekent dat ‘ie is afgesteld voor het circuit van Ferrari (Fiorano). Hmm. Ach ja, zo lang er Light Chips bestaan mag Ferrari van ons dergelijke namen bedenken.

Deze rode Ferrari SF90 is overigens niet de eerste Ferrari van Max Verstappen. Hij heeft hiernaast namelijk ook een zeer zeldzame SP2. Naar verluidt heeft hij daarnaast ook nog een 488 Pista, alhoewel we dit uiteraard niet hebben kunnen verifiëren.

Net zoals het ook heel erg goed mogelijk is dat hij gewoon aan het kijken is naar een SF-90… Alhoewel, zoals je in onderstaande video kan zien wordt er een hoes van afgetrokken en lijkt het alsof de verkoper hem dingen uitlegt in plaats van probeert te verkopen. Anyway, zie en oordeel zelf:

Videocredits: Andrea Masina via TikTok.