Brabus Shadow 900 Stealth heeft standaard géén airco

Raar maar waar. De Brabus Shadow 900 Stealth heeft wel een keurig afgewerkt interieur, maar geen airco.

Auto’s zijn bijzondere voertuigen. De afwerking, het materiaalgebruik, de luxe. Het is best wel bijzonder hoe strak dat in elkaar zit. Ga maar eens in een bus, vrachtwagen, vliegtuig of helikopter zitten. Dan is alles functioneel en van kneiterhard plastic. Met boten is dat niet anders. Gelukkig komt Brabus de boel redden.

De Brabus Shadow 900 Stealth Green Signature Edition is namelijk geen supersnelle S-Klasse, maar een heuse boot. Het is niet de eerste keer dat Brabus een schip bouwt. Of beter gezegd, ze kleden een bestaande boot aan.

Power!

Je verwacht van een Brabus dat er een beetje power in zit en dat is ook het geval. De naam ‘900’ suggereert bij Brabus dat er sprake is van 900 pk en je gaat dit niet geloven, maar de Brabus Shadow 900 Stealth Green Signature Edition heeft 900 pk! Dat wordt niet uit de bekende 4.5 biturbo V8 gehaald, maar uit twee Mercury Marine 450R V8-motoren.

Deze leveren gezamenlijk 900 pk, meer dan voldoende voor deze 4.100 kg wegende Brabus Boot. Daarmee kun je namelijk in de meest eenvoudige configuratie al 111,1 km/u halen. Op het water is dat echt bizar snel. Een beetje Bayliner Bowrider kun je met gemak eruit varen (daar waar het is toegestaan, uiteraard).

Afwerking Brabus Shadow 900 Signature

Maar het belangrijkste nadeel van een vaartuig: de kneiterharde plastics, het vele polyester en het imitatieleder hebben plaats gemaakt voor Brabus-afwerking. Het is werkelijk beeldschoon, ook al ben je geen fan van open speedboten. Er zijn fraaie lederen sportkuipen en het voordek is met leder bekleed.

De Brabus Shadow 900 Stealth Green Signature Edition is een boot voor dagjes varen, niet zozeer voor grote tochten, maar er is wel een cabine aanwezig. Natuurlijk, je ziet nog wel wat polyester, maar verder is er vooral heel veel fraai leder van Brabus.

Optioneel kun je deze groene schuit uitrusten met koolstofvezel sierdelen, kookstel, roofracks en airconditioning. Daarmee is het een van de weinige Brabussen zonder airco. Je kan de boot krijgen als Spyder, XC Cross Cabin en Sun-Top.

