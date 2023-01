Porsche Vision 357 is een nieuwe 356

Kijk, als je gewoon doortelt, is het logisch. De Porsche Vision 357 is in elk geval een heerlijke retro-sportwagen.

Porsche heeft (weer) eens iets te vieren. Ach ja, zolang je maar aanwezig blijft, vieren mensen dingen voor je, aldus de opa van ondergetekende. In het geval van Porsche is het een belangrijk jubileum, want het merk bestaat namelijk 75 jaar. De eerste auto kwam namelijk in 1948 en dat was – je raadt het vast al uit context – een 356.

De Porsche Vision 357 is een soort cadeautje van Porsche aan Porsche. De auto is ontworpen onder leiding van Michael Mauer, die al sinds jaar en dag bij Porsche werkzaam is (in de jaren ’90 werkte hij voor Mercedes-Benz en Saab). Het idee dat ze hadden: de sobere lijnvoering van de 356 op een compacte auto met de proporties van een 356, maar dan anno 2023.

Bijzondere techniek (atmosferische motor!)

Uiteraard is het een typische concept. Er zijn dus geen koplampen, maar geperforeerde rondjes die koplampen moeten suggereren. Een beetje zoals het paar sokken in de onderbroek als je naar de lokale discotheek gaat. De zijspiegels zijn steeltjes met camera’s erin, alhoewel de Audi e-tron en Lexus ES dat ook kunnen hebben.

Dan de techniek van dit bijzondere verjaardagscadeautje. De basis is namelijk het platform van de Porsche 718 Cayman. De Porsche 911 GT3 RS om precies te zijn.

Dat betekent dat de Porsche Vision 357 is voorzien van een 4.0 liter zescilinder boxermotor met 500 pk. De motor loopt op synthetische brandstof.

Dat is verder allemaal hypothetisch, want de auto zal het productiestadium waarschijnlijk nooit halen. Sterker nog, het wordt nog een karwei om deze Porsche Vision 357 snel in het echt te aanschouwen. Er is namelijk nu geen autoshow waar je naartoe kan gaan.

Nee, in plaats daarvan moet je naar een speciaal evenement in Berlijn, waar Porsche zijn 75-jarige jubileum als sportwagenbouwer viert. Dat zeggen we op die wijze, want Porsche was daarvoor een technisch adviesbureau.

Dit evenement, Drive Forum, opent morgen (27 januari) zijn deuren en zal tot halverwege februari doorgaan. Wel zegt Porsche toe dat ze de Vision 357 mee zullen nemen naar diverse autoshows daarna. Tot dat moment zullen jullie het moeten doen met de afbeeldingen. Mooi, hé?

