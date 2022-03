Verstappen krijgt eigen documentaire, niet voor Netflix

Voor de mensen die Drive to Survive toch niets vinden, is er goed nieuws. Max Verstappen krijgt een eigen documentaire!

Binnenkort is het zover. Nog voordat het nieuwe F1-seizoen begint, begint het nieuwe seizoen Drive to Survive. Deze documentaire-serie geeft een leuke inkijk in de sport van de Formule 1.

Het enige dat een beetje wringt is dat de de Nederlandse F1-coureur Max Verstappen er níet aan meewerkt. Dat is op zich wel een beetje vreemd. Mede dankzij Drive To Survive (DTS) is Formule 1 populairder dan ooit. Heel erg knap na vele seizoenen die het aangluren eigenlijk niet waard waren.

Verstappen krijgt eigen documentaire

Mede omdat de F1 zo stervenssaai was, moesten ze bij DTS allerlei invalshoeken bedenken en vetes creëren die er eigenlijk niet waren. Mede daardoor vond Max Verstappen het niet leuk om te werken aan de populaire Netflix-serie.

Nu draait DTS niet alleen om Verstappen, maar de Nederlandse F1-coureur is zeker een van de smaakmakers van de sport. Benieuwd hoe ze dat bij Netflix gaan invullen dit seizoen.

Maar voor mensen die Verstappen graag willen zien in een documentaire is er goed nieuws! Verstappen krijgt een eigen documentaire. Max Verstappen is namelijk het hoofdonderwerp in Lion Unleashed. Dat is de nieuwste documentaire van Viaplay.

En ja, die gaan min of meer hetzelfde doen als Drive To Survive. Alleen is dan Max Verstappen het hoofdonderwerp. Dat moet Viaplay wel goed uitkomen. Op deze wijze wordt de zender toch iets interessanter voor de Nederlandse autosportfan.

Meer bij Viaplay

In de documentaire komt niet alleen Max Emilian Verstappen aan het woord, ook Jos The Boss Verstappen geeft acte de présence, alsmede de manager van Max. De Verstappens zijn altijd vrij terughoudend geweest met de media. De vorige interviews werden gedaan door Ziggo.

Alhoewel, de verafgoding van Jack Plooij en Rob Kamphues kon je onmogelijk een ‘interview‘ kon noemen. Nu Viaplay de F1-rechten heeft voor Nederland, lijkt het erop dat Verstappen Ziggo iets linkser laat liggen.

Overigens is het niet de enige documentaire die Viaplay binnenkort gaat uitzenden. Er komt meer! Er komt namelijk nóg een documentaire, ‘F1 Talks – Mika, David, Tom’ genaamd. Hierbij bespreken Mika Häkkinen, David Coulthard en Tom Kristensen met Amber Brantsen het verleden, heden en de toekomst van de Formule 1. Daarover kunnen we nog niet veel zeggen, behalve dat Mika een geweldige ringbaard heeft.

