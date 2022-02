Formule 1-seizoen 2022: alles wat je moet weten!

Welke wijzigingen zijn er allemaal voor het F1-seizoen 2022? We hebben hier alle info voor je! Plus de agenda’s en team-rijders overzichten.

Nog eventjes en dan is het weer zover! Dan start het nieuwe Formule 1-seizoen. Zelden hebben we zo uitgekeken naar een nieuw seizoen. Van 2010 tot 2020 was het vrij saai met maar twee meervoudig wereldkampioenen en Nico Rosberg en slechts twee teams. Met name het verschil in snelheid met de rest van het veld was stuitend. In 2021 leek het probleem opgelost te zijn. De strijd was tot de laatste ronde bijzonder spannend.

Dit seizoen moet alle kaarten anders geschud zijn. Althans, dat hopen we. De FIA en FOM hebben een hoop wijzigingen doorgevoerd om dit jaar nog spannender, leuker en interessanter te maken. Hier zijn alle verschillen met het voorgaande jaar.

Nieuwe aerodynamica

Het aerodynamisch pakket is compleet anders. De filosofie lijkt in eigenlijk niets op vorig jaar. Dit betekent dat de voorzijde en achterkant compleet anders zijn. De set-up is iets simpeler dan voorgaande jaren. De achtervleugel is nu één geheel. Het idee erachter is dat de auto’s dichter op elkaar kunnen rijden zonder dat ze meteen last hebben van de vuile lucht. Voorheen was het het geval dat wanneer je dicht achter je voorligger reed, de downforce ineens weg was en je dus geen snelheid meer had. Het leverde intens saaie schouwspelen op.

Nieuwe wielen voor Formule 1-seizoen 2022

Dan gaan we door naar de wielen. Daar gebeurt er het een en ander. Voor het eerst wordt er gereden met grotere velgen en dus plattere banden. De reden is op zich vrij logisch, velgenfabrikanten willen wel een wiel dat ze een beetje kunnen linken aan de straatauto’s. Met 13 inch magnesium velgen met ballonbanden is dat een beetje lastig. Ook keert BBS weer terug als fabrikant. Wat ook terugkeert, zijn de wielcovers.

Ground effect keert terug (min of meer)

Een briljant idee van niemand minder dan Gordon Murray wordt eindelijk weer toegepast. De reden waarom dit paradepaardje van stal wordt gehaald is eigenlijk vrij logisch. Je hebt die spoilers nodig om hard door de bochten te gaan. Als je dicht achter een auto rijdt, heb je minder lucht voor die spoilers en dus minder neerwaartse druk (en dus minder snelheid). Er zijn nieuwe ‘tunnels’ in de vloer die een soortgelijk effect moeten veroorzaken.

Meer sensoren in de motoren

De motoren zijn bijna identiek aan die van vorig jaar. Er zullen meer sensoren in de motor zijn om alles bij te houden. Mocht Ferrari weer een hiaat vinden in de regels, waarschijnlijk.

Duurzame brandstof voor Formule 1-seizoen 2022

Op dit moment is het verplicht om te racen met 5,75% aan bio-componenten in de brandstof. Heel kort door de bocht, dat betekent gewoon 5,75% aan ethanol. Dat stijgt voor dit jaar naar precies 10%, inderdaad, E10 dus. Zo vooruitstrevend is deze sport tegenwoordig.

Zwaardere auto’s

Ondanks dat je zou verwachten dat F1-auto’s zo licht mogelijk zijn, wegen die hybride kanonnen met enorme brandstoftanks best veel. De testen voor de crashtests zijn flink aangescherpt, wellicht dat Red Bull en Mercedes er daarom mee stoeien. Het minimum gewicht stijgt nu van 752 kg in 2021 naar 790 kilogram in 2022.

Alleen maar ‘één-stoppers’ tijdens Formule 1-seizoen 2022

Al deze wijzigingen gaan er voor zorgen dat er minder druk is op de banden, volgens Pirelli. De combinatie van platte banden, minder aerodynamica en een hoger gewicht zorgen ervoor dat de auto’s langzamer zijn. Mario Isola van Pirelli heeft al aangegeven dat hij voortaan maar één-stops-strategiën verwacht het komende seizoen.

Twee keer drie testdagen

In het kader van ‘niet zeuren maar gas geven’ konden de teams zich maar drie dagen voorbereiden op het Sakhir circuit van Bahrein. Voor dit jaar is dat aangepast en uiteraard gaat dat gepaard met de nodige controverse. Op 23, 24 en februari zal er gereden worden op Circuit de Catalunya-Barcelona in Spanje. Die drie dagen zullen achter de schermen worden gereden.

Er zijn geen toeschouwers en er zijn geen live-videobeelden. Ja, echt waar. Aan het einde van de dag krijg je een compilatie van wat je ‘mag’ zien. Op 10, 11 en 12 maart wordt er nogmaals getest, ditmaal op Bahrein. Deze sessies zullen integraal worden uitgezonden. Ook is publiek bij deze sessies toegestaan.

Nóg meer sprintraces voor Formule 1-seizoen 2022

het volk dient enorm vermaakt te worden, dat is wel duidelijk. Niet alleen zijn er meer races dan ooit in één seizoen (23 stuks, komen we zo nog op terug), ook zijn er meer sprintraces. Vorig jaar waren het er drie, dit jaar is dat aantal verdubbeld naar zes. Althans, als alles doorgaat. Er is wat protest links en rechts en de voorgestelde circuits hieronder zijn zeker nog niet definitief:

Bahrein Emilia Romagna Canada Oostenrijk Nederland Brazilië

Max Verstappen is titelverdediger!

Voor het eerst in de geschiedenis van de sport zal een Nederlandse coureur zijn wereldtitel moeten verdedigen. Het gaat nog een felle strijd worden met een zeer getergde Lewis Hamilton en een George Russell die hem maar wat graag zal helpen. Gelukkig heeft MV1 een nieuwe gouden botsmuts.

Personele wijzigingen Formule 1-seizoen 2022

Er zijn een paar huishoudelijke mededelingen qua coureurs. Er zijn een paar wijzigingen en slechts één rookie.

Rookie: Zhou Guanyu

De debutant is de Chinese coureur Zhou Guanyu. Nu kunnen we heel denigrerend doen en zeggen dat het alleen komt door zijn afkomst en de enorme potentiële marktwaarde die deze meneer vertegenwoordigt. Dat is wellicht iets te kort door de bocht. Zhou geldt als een laatbloeier, ondanks dat hij slechts 22 jaar oud is. Vorig jaar heeft hij het heel aardig gedaan door de Aziatische F3-titel te winnen en tweede te worden in de F2. Dat is bij voorbaar niet slecht. Nu had hij er wel een paar jaar voor nodig. Het is dus geen natuurtalent als Leclerc, Verstappen of Russell. Maar wellicht wel een harde werker a la Latifi, Schumacher en Nyck de Vries. Zhou vervangt Giovinazzi, die nu Formule E mag rijden. Ook leuk.

Geweldige vent Bottas naar Alfa Romeo

Dan nog even de rest van de uitwassen van de F1-2022 stoelendans. Valtteri Bottas mag na 5 jaar hondstrouwe dienst bij Mercedes vertrekken. De geweldige vent rijdt dit jaar voor het team van Alfa Romeo als teammaat van Zhou Guanyu.

Russell naar Mercedes

De plaats van Bottas wordt opgevuld door George Russell. Hij vertrekt van Williams, waar hij drie jaar heeft gereden. Russell wordt al jaren gezien als een groot talent en moet een waardig opvolger zijn voor Lewis Hamilton, mocht de zevenvoudig (dus niet achtvoudig) Wereldkampioen er de brui aan geven.

Albon naar Williams

De plaats die vrij komt bij Williams wordt vervolgens weer opgevuld door Alexander Albon. Hij keert na een jaartje absentie terug in de F1. Opmerkelijk, een Red Bull-protégé die bij een Mercedes-team gaat rijden. Maar ja, met vier teams die met Mercedes-motoren rijden is het sowieso lastig kiezen anders. Daarbij schijnt er achter de schermen een hoop te gebeuren met Volkswagen, Audi, Porsche enerzijds en McLaren, Red Bull, AlphaTauri én Williams anderzijds.

De volledige team-rijders bezetting voor het Formule 1-seizoen 2022 ziet er als volgt uit

Team Coureur 1 Coureur 2 Mercedes Lewis Hamilton George Russell Red Bull Max Verstappen Sergio Pérez Ferrari Carlos Sainz Charles Leclerc McLaren Lando Norris Daniel Ricciardo Alpine Fernando Alonso Esteban Ocon AlphaTauri Pierre Gasly Yuki Tsunoda Aston Martin Sebastian Vettel Lance Stroll Williams Nicholas Latifi Alexander Albon Alfa Romeo Valtteri Bottas Zhou Guanyu Haas Mick Schumacher Nikita Mazepin

Nieuw circuit!

Als we kijken naar de nieuwe F1-kalender, dan vallen een paar dingen op. We gaan pas eind maart racen: op 20 maart pas. Australië keert dit seizoen wél terug, maar niet als opener. Daar zal pas op 10 april geracet worden. Er is een nieuwe circuit: Miami Gardens in jawel, Miami Florida. Ook fijn om te weten, we gaan weer naar Montreal, eindelijk! Ook Singapore is weer terug na twee Covid-19-jaren van absentie.

De volledige kalender voor het Formule 1-seizoen 2022 ziet er als volgt uit:

Datum: Race 20 maart GP van Sakhir 27 maart GP van Saudi Arabië 10 april GP van Australië 24 april GP van Emilia Romagna 8 mei GP van Miami 22 mei GP van Spanje 29 mei GP van Monaco 12 juni GP van Azerbeidzjan 19 juni GP van Canada 3 juli GP van Groot-Britannië 10 juli GP van Oostenrijk 24 juli GP van Frankrijk 31 juli GP van Hongarije 28 augustus GP van België 4 september GP van Nederland 11 september GP van Italië 25 september GP van Rusland 2 oktober GP van Singapore 9 oktober GP van Japan 23 oktober GP van de Verenigde Staten 30 oktober GP van Mexico 13 november GP van Brazilië 20 november GP van Abu Dhabi

Meer lezen? Check hier onze prognose voor het F1 Seizoen 2022!