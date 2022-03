Ook deze merken leveren NIET meer aan Russen

Ja, het hek is van de dam. Ook deze merken stoppen met de verkoop in Rusland.

De situatie in Rusland is nog zeer grimmig. Het binnenvallen van Oekraïne is niet onopgemerkt gebleven. Veel landen hebben maatregelen getroffen. Diverse democratisch gekozen overheden en de EU hebben sancties aangekondigd.

Ook vanuit de sportwereld en het bedrijfsleven is er respons. Zelfs de FIFA en UEFA hebben hun maatregelen genomen door het Russische elftal te weren van deelname aan toernooien en sponsor Gazprom is ook niet meer welkom. In de automotive business zien we ook gevolgen van de acties van Rusland.

General Motors vindt het mooi geweest

Zo stijgt de benzineprijs enorm. Aan de andere kant zien we ook dat bedrijven niet meer weer willen leveren in Rusland. Gisteravond was het Volvo dat het spits afbeet. Nu is ons ter ore gekomen dat General Motors er ook klaar mee is. Jazeker, ook dit mega-concern gaat niet meer auto’s leveren in Rusland. Dat meldt Carscoops.

Nu klinkt dat als een enorme ingreep. Maar is dat ook zo? Of is dit een beetje het geval ‘Honda dat stopt met het verkopen van dieselmotoren’? Het lijkt daar namelijk wel op. Amerikaanse merken zijn namelijk niet heel erg populair in Rusland.

In Rusland zijn met name Kia, Hyundai, Volkswagen, Skoda, Renault erg populair. Uiteraard staat Lada op nummer 1 in de verkooplijsten.

AutoVaz

Voorheen had General Motors behoorlijk wat in de melk te brokkelen toen het samenwerkte met Autovaz (de makers van Lada). Echter, die samenwerking is afgelopen en tegenwoordig is Renault de partner van de Russen.

Naast General Motors is Volkswagen ook gestopt met het leveren in Rusland. Daarnaast zijn de VW-fabrieken in Rusland stilgelegd. Datzelfde geldt ook voor de Renault-fabrieken in Rusland.

Verder weet Nexta te melden dat ook Audi, BMW, Citroen, Jaguar, Land Rover en Mercedes-Benz gestopt zijn met de levering en verkoop van nieuwe voertuigen.

We zijn dus vooral benieuwd naar wat Hyundai en Kia gaan doen. Dat zijn verreweg de grootste niet-Russische merken en Rusland. Die merken ondervinden meer hinder van het ‘principieel’ zijn.

