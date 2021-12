Verstappen NIET de beste coureur van 2021?

Het kan toch niet zijn dat Verstappen NIET de beste coureur is van 2021? Hij is immers wereldkampioen!

Aan het einde van het jaar komende ook weer de nodige overzichten. Daarin zetten we dingen die nauwelijks te vergelijken zijn toch op een volgorde. Het is nu eenmaal een manier voor ons om dingen af te kunnen sluiten. Zo willen we uitspraken als ‘functie elders’ en ‘No, no, Mikey, that was so not right!!’ in een lijstje zien. Uiteraard ook de beste coureurs van 2021.

Het lijkt vrij vanzelfsprekend om Max Verstappen bovenaan te plaatsen. Hij werd immers wereldkampioen. Daarnaast behaalde de de meeste overwinningen, pole positions en reed hij verreweg de meeste ronden aan de leiding. Kortom, Max is de beste nietwaar?

Coureurs top 50 van Autosport

Het toonaangevende magazine Autosport ziet het echter anders in hun Coureurs Top 50 van 2021. Volgens hen was de Red Bull RB16B dit jaar sneller dan de Mercedes W12. De tien behaalde pole positions zijn daar debet aan een superieure auto. Dus Verstappen had ook wel mogen winnen in de snelste auto van het seizoen. Het was volgens Autosport juist Hamilton die met de tekortkomingen van de auto moest werken.

Maar het gaat verder. Volgens hen had Verstappen op 1 moeten staan, want hij werd verdiend wereldkampioen. Echter, Autosport vond dat Verstappen veel te agressief reed dit seizoen en te veel fouten maakte. Het agressieve rijden name in de tweede helft van het seizoen. Dit terwijl hij in de eerste helft van het seizoen te veel fouten maakten. De fouten die ze hem verwijten zijn de mislukte inhaalactie op Hamilton in Bahrein en de foutjes op Portimao.

Verstappen niet de beste?

Maar gelukkig zijn er voldoende media die het toch echt anders zien. Dan kijken bijvoorbeeld we even naar de heren van ‘The Race’. Dit is het oude personeel van Autosport (dat Autosport zo goed maakte). Daar staat Verstappen wel op 1. Check hier de Top 10 van The Race. Uiteraard staat Lewis Hamilton op nummer 2.

Als laatste is Formule 1 een bijzondere sport. In principe werkt het beter als je te maken hebt met mensen die daadwerkelijk in een recente F1-auto gereden hebben om er iets zinnigs over te zeggen. Ondanks dat Jolyon Palmer geen race-grootheid was, heeft hij recente F1-race-ervaring.

Daarbij is hij een uitstekend analyticus die niet direct de nationale bril op zet. Iets dat bijzonder moeilijk is, natuurlijk. Voor Palmer was het ook Verstappen die de beste was het afgelopen seizoen. Check zijn betoog hier op de officiële website van Formule 1.

Dan is nu het woord aan u, trouwe lezer! Wie vond jij de beste coureur van het afgelopen seizoen? Laat het weten, in de comments!