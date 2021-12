Dit is een reden waarom Mercedes de bietenbrug op ging

Voor het eerst sinds 2014 verloor Mercedes dit jaar een titel in de F1. Dit is een van de redenen dat het team de bietenbrug op ging.

Tot vreugde van iedereen in Nederland op wellicht de ‘niet-anti Hamilton’ club na, won Max Verstappen afgelopen jaar de titel in de Formule 1. Gezien de bizarre ontknoping van het seizoen, is het logisch dat het achteraf vooral over de FIA. Toto en Michael Masi ging. Maar, een kampioenschap wordt in realiteit natuurlijk niet gewonnen in één race of zelfs in één ronde. Dat gebeurt eigenlijk al ruim een jaar voordat het kampioenschap überhaupt begonnen is, met de ontwikkeling van de nieuwe auto.

Nou was die kwestie voor dit jaar natuurlijk een beetje gek. Eigenlijk zouden afgelopen seizoen al de nieuwe F1 auto’s ontworpen voor het nieuwe Concorde Agreement hun debuut maken. Dankzij de beslommeringen rondom de pandemie werd dat feest echter een jaar uitgesteld. Maar, na een aantal klapbanden tijdens de race op Silverstone van vorig jaar, werd uiteindelijk alsnog een regelverandering doorgevoerd die achteraf cruciaal blijkt te zijn geweest.

De FIA besloot veranderingen aan de vloer af te dwingen om de auto’s daarmee minder downforce te geven, teneinde de banden minder te belasten. Aanvankelijk speculeerden journalisten en echte kenners dat dit juist de team met een ‘hoge rake’ het hardst zou raken. Maar het raakte juist de teams die een auto met een ‘lage rake’ hebben. Intern bij Mercedes, had men dat al lang door.

Probleem was alleen, de deadline (22 juli 2020) om aan te geven waar de teams hun ontwikkel-tokens aan uit wilden geven was al gepasseerd. En Mercedes had alleen aangegeven de neus van de auto ingrijpend te veranderen. Forse aanpassingen aan de (behuizing van) de versnellingsbak die nodig waren geweest om het ‘low rake’ concept los te laten, waren daarmee nicht im Frage. Dus moest Das Haus wel proberen om te maximaliseren wat ze reeds hadden.

Nou was wat ze hadden natuurlijk steengoed. De W11 was immers een van de dominantste der dominante Mercedes F1 auto’s uit het hybride-tijdperk. Maar bij de eerste tests voor 2021, bleek de snelheid toch in grotere mate verdwenen dan gehoopt. Tevens zag de auto er inderdaad niet heel anders uit dan in 2020. Journalisten vroegen dan ook aan vertrekkend technisch goeroe James Allison, waar Mercedes nou uiteindelijk precies de tokens aan had ‘uitgegeven’. James zei daarop ‘We hebben onze tokens gebruikt, maar waaraan, dat zullen jullie nog wel zien’.

Maar dat zagen we uiteindelijk niet. James’ opvolger Mike Elliott heeft daar een logische verklaring voor. Mercedes heeft de tokens namelijk helemaal niet uitgegeven! Die goede oude baas James was dus keihard aan het liegen. Althans, kennelijk heeft Mercedes wel gewerkt aan een nieuwe neus. Die zou echter niet door de crashtests zijn gekomen en toen hebben ze het maar opgegeven. Mike Elliott zegt:

We hadden ideeën over de voorkant van de auto. Het was uiteindelijk de bedoeling dat we hiermee aan de slag zouden, maar dat is niet gebeurd. Mike Elliott, heeft een neusje voor techniek

Mercedes besloot zich uiteindelijk te focussen om de verloren downforce vanaf de vloer zo veel mogelijk terug te winnen. En cynici zouden zeggen dat ze nog wat buigzame achtervleugels gebakken hebben. Uiteindelijk bleek het voor de rijderstitel nét niet voldoende te zijn. Doch voor volgend jaar, is de rest van de teams gewaarschuwd. Elliott geeft namelijk toe dat de beslissingen van het team deels ingegeven werden door de aandacht die de auto van volgend jaar nodig had:

We hebben naar de regelwijzingingen voor volgend jaar gekeken en die zijn natuurlijk enorm. Er zijn gigantische veranderingen op het gebied van aerodynamica. Dus toen we naar afgelopen seizoen toewerkten, ging het allemaal om de balans. Wat doen we aan de ontwikkeling van de W12 en wat doen we aan de auto voor 2022? Mike Elliott, komt volgend jaar met een blepper op de proppen

Waarvan akte. Hamilton campeão 2022?