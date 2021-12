Donkerbruine Brabus B50 Estate is perfect onder de boom

Het leven is toch perfect als je een donkerbruine Brabus B50 Estate onder de bips of boom hebt?

Het is weer die tijd van het jaar. The Most Wonderfull Time Of the Year… De combinatie van iets te vroeg beginnen aan alcoholische versnaperingen, goede voornemens en het kopen van iets te veel loten. Dan begin je toch al snel te dagdromen.

Nu zijn we hier op de redactie nog niet begon met de borrel (eerst even de cornflakes met Baileys laten zakken), maar af en toe beginnen we toch te dromen. Stel dat er medium-grote postcode kanjer valt en je toevallig een paar loten hebt. Natuurlijk kun je een lading supercars gaan bestellen. Maar persoonlijk? Nee, ondergetekende zou zelf op zoek gaan naar zoveel mogelijk bijzondere snelle stationwagons.

Per se geen AMG

Deze bruine Brabus B50 Estate is daar een perfect voorbeeld van. Dit is niet een gevalletje ‘de vorige eigenaar kon geen echte AMG betalen’, dan meer ‘de vorige eigenaar wilde per se geen AMG’. De basis is een Mercedes-Benz E500 Estate 4Matic Avantgarde. Het is een exemplaar uit 2012, dus weliswaar van vóór de facelift, maar wél met de sterkere V8. De eerste serie (2009 – 2011) had de M273-motor (een 5.5 liter V8 met 388 pk). Deze tweede serie heeft de M278-motor met 4.7 liter inhoud en twee turbo’s. Dit blok leverde 408 pk en 600 Nm.

Maar dat is nog voor dat Brabus zijn plasje erover mocht doen. Dit blok is bijzonder goed te kietelen, namelijk. In dit geval in de vorm van een PowerXtra CGI B50-500-kit. Het resultaat is precies 500 pk (bij 5.250 toeren) en maar liefst 720 Nm aan koppel! Dan is 4Matic vierwielaandrijving geen overbodige luxe.

Prestaties van deze bruine Brabus B50 Estate

Qua prestaties zit je sowieso goed: 0-100 kmu in zo’n 4,3 seconden en een topsnelheid van een begrensde 300 km/u. Van 0-200 km/u duurt ongeveer 13 tellen. U zult begrijpen: dit is een snel apparaat.

Het mooie is dat je het er niet aan af ziet. Ja, er zit een AMG styling-pakket op. Daarnaast zijn er ook diverse Brabus-items zoals de Monoblock-velgen en uitlaten. Maar het geheel toont een stuk decenter dan een volvette AMG. Dat niet alleen, ook de uitvoering is schitterend. Bruin met bruin leder! Net als ons interesse? De advertentie voor de bruine Brabus B50 kun je hier bekijken!

