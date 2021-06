Verstappen scheldt zich de moeder na kwalificatie Azerbeidzjan - Autoblog.nl

Na een teleurstellende kwalificatie scheldt onze Max Verstappen zich de moeder.

Wederom ging zojuist een mogelijke pole position verloren voor Max Verstappen. Net als in Monaco, gold onze held misschien wel als de favoriet voor de beste startpositie. Zelfs na zijn crash in de derde vrije training. Maar ja, het zat dicht bij elkaar en het mocht weer niet zo zijn. Tsunoda en Sainz gingen kablabber aan het einde van Q3 en dat ontnam Max Emilian de kans om de vijfde pole uit zijn carrière te scoren. Aan het einde van de rit moet Max genoegen nemen met P3.

Een extra pijnpuntje voor Verstappen is dat grote concurrent Hamilton het ietsje beter deed. De Brit, die het hele weekend leek te worstelen met zijn Mercedes, vond de pace in Q2 en mag morgen starten vanaf P2. Misschien had Verstappen stiekem in zijn hoofd al wat puntjes extra winst op Hamilton LH44 geboekt, maar nu ziet het plaatje er weer heel anders uit.

Hamilton was dan ook extreem in zijn nopjes met zijn hard bevochten tweede plek. Verstappen daarentegen had een ouderwetse bokkenpruik op. Dat bleek ook tijdens het interview met de top-3 dat direct na de sessie plaatsvindt. Max zette daar de piep-machine weer ouderwets hard aan het werk:

Ja het was weer gewoon een stomme kwalificatie om eerlijk te zijn. Als elke keer dit soort shit gebeurd in Q3, dat vind ik gewoon stom. Nee ik geef er niks om [dat ik niet mag schelden op TV], want het was gewoon shit. Max Verstappen, houdt alleen van goede shit

Hierna verontschuldigde Johnny Herbert zich voor de taal van onze landgenoot. Overigens gebruikte ook Ferrari-man Charles Leclerc het s-woord, om aan te geven dat hij zijn eigen pole-ronde eigenlijk niet zo goed vond. Vind jij sommige dingen ook shit vandaag? Laat het weten, in de comments!