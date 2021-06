Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Azerbeidzjan 2021 - Autoblog.nl

Heeft Mercedes weer zitten zandzakken? Of pakt VER de pole in de kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan?

Ah de Grand Prix van Azerbeidzjan, lekker. Op een of andere manier klopt het gewoon, de F1 in dit land dat drijft op olie en gas. Het is bijna een soort nostalgie gevangen in de moderne tijd. Daarbij is het circuit in de straten van Bakoe ook nog eens interessant. In sommige krappe secties is inhalen net zo kansloos als in Monaco. Maar die stukken worden afgewisseld met lange stukken volgas die leiden naar heftige remzones. Een foutje is daar zo gemaakt.

Dat zagen we al in de races die hier in het verleden werden verreden. Maar ook in de vrije trainingen. Hoogvliegers als Verstappen, Leclerc en Mazepin verslikten zich en raakten de muur. Ook bijna alle andere coureurs schoten wel een keertje rechtdoor ergens, maar konden via de uitloopzones hun wegen vervolgen. Het is echter duidelijk dat het tricky is om netjes binnen te lijntjes te kleuren op de winderige straten.

‘Tricky’ is ook een goed woord om de ervaringen van Mercedes tot op heden te beschrijven. Na de mispeer van Das Haus in Monaco, heeft het team het onverwachts ook dit weekend weer lastig. Bottas en Hamilton hebben de pace niet en zijn nukkig op de radio. Hamilton reed weliswaar de derde tijd in de derde vrije training, maar had daar wel een flinke slipstream voor nodig. Is de malaise bij Mercedes echt, of zitten ze weer te zandzakken?

Q1

Oké, we hebben dus gezien dat een ongeluk hier in een klein hoekje zit. Geen wonder dus dat veel coureurs al bij het stoplicht staan in de pit bij aanvang van de sessie. Alvast een tijd op de klokken hebben staan is wel lekker als een collega ‘m in de muur hangt. Lance Stroll is echter zo eager dat hij praktisch meteen zijn Aston Martin AMR21 platrijdt. De Canadees slaat met zijn handen op de helm uit frustratie. Dit kan zijn team natuurlijk niet gebruiken. Er volgt een rode vlag.

Direct daarna zijn het Verstappen en Perez die naar de top van de tijdlijsten schieten. Zo zien wij dat graag. Verstappen lijkt dus geen nare effecten te ondervinden van zijn crash in VT3. De Red Bulls zijn net als de Ferrari’s, Alpine’s, Vettel en enkele anderen net op tijd met hun snelle rondjes. Nu hangt Giovinazzi ‘m namelijk in de muur op exact hetzelfde punt waar Stroll dat deed. Dat zorgt voor rode vlag nummer twee.

Mercedes komt dit allemaal niet geweldig uit. De zwarte Silberpfeile zijn beiden twee keer naar buiten gereden, om vervolgens onverrichterzake weer de pits in te rijden. In principe is de resterende negen minuten in de sessie voldoende voor een snel genoeg rondje. Maar ja, ideaal is het niet, je weet immers maar nooit.

Hamilton zet bij zijn eerste poging dan een P4 op de klok, terwijl teammaat Bottas naar P9 gaat. Met Stroll en Giovinazzi al aan de zijlijn moet dat voldoende zijn. Sterker nog, Hamilton rijdt nog even door en gaat zonder slipstream van wie dan ook naar de snelste tijd van het weekend. Die doen dus gewoon mee, dat is duidelijk. Maar wie valt er dan wel af naast de twee brokkenpiloten? Wel, daar zitten geen verrassingen bij: Latifi, Schumacher en Mazepin mogen aan het bier. Alonso komt met de schrik weg.

De afvallers: Latifi – Schumacher – Mazepin – Giovinazzi – Stroll

Q2

Bij Red Bull is het al even schrikken als de coureurs in slagvorde naar buiten rijden voor hun eerste runs. De Aston Martin van Vettel komt namelijk als een duvel uit een doos naar buiten vliegen en de twee RB16B’s moeten op de rem. Perez gaat daarna naar een 1:41.6 en Verstappen naar een 1:41.7. Het kan bijna niet, maar de twee Ferrari’s nestelen zich daar nog tussen. Ook Norris zit nog binnen twee tienden van Perez.

Bottas en Hamilton doen eerste een traag rondje om de banden te laten werken. Dat brengt de eerste een zevende plek, maar de tweede een tweede plek. HAM is slechts vier duizendsten langzamer dan Perez op dit moment. Vooral in de snelle laatste sector gaat de Mercedes nu als een speer. In de herhaling zien we dat LH44 zelfs nog een foutje heeft gemaakt.

Verstappen komt ook nog een keer door en is nu vijf duizendsten sneller dan zijn teammaat en dus negen duizendsten sneller dan HAM. De verschillen vooraan op deze zes kilometer lange baan zijn op dit moment dus bizar klein aan de top van het veld. Nummer 7 Gasly laat drie tienden liggen en de top-13 zit binnen één seconde. Alleen Raikkonen en Russell lijken af te haken in de strijd om een plekje bij de eerste tien.

Bottas staat onder druk op P9, met mannen als Vettel, Ricciardo en Ocon achter zich die mogelijk nog sneller kunnen. Maar de Fin heeft dan een gelukje door de botte pech van Ricciardo. De geplaagde honingdas wordt wederom afgedroogd door Norris en in een poging er nog wat van te maken boort hij zijn McLaren de muur in. De derde rode vlag van de sessie betekent met 1:29 minuten op de klok ook het einde van de sessie. Vettel, Ocon, Ricciardo zelf, Raikkonen en Russell zijn daarmee de bok. Alonso, die in Q1 nog nipt als vijftiende doorglipte, is de lachende man die op het nippertje Q3 haalt.

De afvallers: Vettel – Ocon – Ricciardo – Raikkonen – Russell

Q3

En dan Q3. Het belooft een spannende sessie te worden met goede kaarten voor onze held Max. Gaan we voor de tombola bij het vallen van de vlag, of hangt iemand ‘m weer in de muur? De Fezza’s openen het bal met een 1:41.2 voor Leclerc en een 1:41.5 voor Sainz. Norris sluit aan achter Sainz. Perez heeft geen geweldig rondje en is langzamer dan Norris. Dan komt Verstappen én…die is drie tienden langzamer dan Leclerc. Hij zit nog wel net voor Sainz.

Dan is het de beurt aan de Mercedes-trein, waarbij men Bottas een klein beetje als tow gebruikt voor Hamilton. Het brengt Hamilton in eerste instantie P2. Bottas moet genoegen nemen met P8. Maar de Mercs gaan meteen nog voor een tweede poging. Ook de Alpha Tauri’s gaan als een speer in slagvolgorde. Gasly rijdt zelfs een paarse eerste sector. Ondanks een kleine slingshot van teammaat Tsunoda, verliest de Fransman het echter in de derde sector. Hij gaat naar een nog altijd mooie P4.

Bottas wanhoopt op de radio dat hij ook een slipstreampje nodig heeft en houdt iedereen op. Leclerc heeft er geen zin in om dit spelletje te spelen en haalt de Fin dan toch maar in. Misschien niet zo handig, want als niemand meer een rondje krijgt staat de Monegask op pole. Maar dan opeens…maakt het wederom allemaal niet meer uit!

Tsunoda gaat in zijn ijver weer eens een mooi resultaat neer te zetten andermaal de fout in. Hij hangt de Alpha Tauri in de muur. Op zich al genoeg reden voor rode vlag nummer vier. Carlos Sainz maakt het echter nog even af door zijn concentratie te verliezen en op hetzelfde punt te crashen. Einde sessie. Leclerc heeft dus zijn tweede pole op rij te pakken. Ongekende weelde die Ferrari sinds 2019 niet meer gehad heeft. Hamilton staat tweede en onze Max derde.

Achter de top-3 vinden we Gasly, Sainz en Norris terug. Vooral voor Gasly en Norris zijn dan mooie resultaten. Dan toch pas weer op P7 staat Perez. De Mexicaan had geen geweldig eerste rondje en kreeg dus geen kans op een tweede snelle ronde. Tsunoda is ondanks zijn crash de nummer één, voor Alonso. Dan houden we alleen nog Bottas over, die toch weer ernstig door het Finse ijs zakt op P10. Hoe dan ook is er zo een lekkere grid voor de race van morgen gevormd. Zin an!

F1 kwalificatie Azerbeidzjan 2021: De volledige uitslag