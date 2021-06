Bugatti heeft eindelijk een zwarte auto gemaakt - Autoblog.nl

Het lijkt simpel, maar toch heeft Bugatti er twee jaar over gedaan om deze zwarte auto te maken.

Twee jaar geleden blies Bugatti ons volledig weg met de Bugatti La Voiture Noire. Deze zwarte auto stal destijds de show op de autosalon van Genève. Voor lezers wiens lange temijngeheugen niet verder teruggaat dan een jaar: dat was een soort ruimte waar automerken hun nieuwste producten en ideeën voorstelden aan journalisten en liefhebbers.

In deze tijden van mileugedoe en kostenbesparingen was de Voiture Noire a breath of fresh air. Met zijn dikke zestiencilinder en voluptueuze koetswerk was het een soort ode aan de auto oude stijl. Letterlijk, want ter inspiratie diende de Bugatti Type 57 SC Atlantic. Deze blepper met kenmerkende dorsale vin en zichtbare popnagels had even het record in handen voor de duurste auto ter wereld na een klinkend veilingsresultaat. Het was het geesteskind van Jean Bugatti, zoon van Ettore Bugatti. Je kent ‘m ongetwijfeld uit de cult classic Overdrive of als de Truffade Z-Type uit GTA V.

Enfin, van La Voiture Noire zou één exemplaar gebouwd gaan worden. Deze unit was al verkocht aan een mysterieuze klant voor een achtcijferig bedrag. Het gerucht gaat dat Ronaldo of misschien Piëch de koper wel eens kan zijn, maar dat weten we nog steeds niet. Wellicht komen we er echter spoedig achter.

Een dikke twee jaar na de onthulling, is de La Voiture Noire namelijk klaar om afgeleverd te worden aan diens steenrijke nieuwe eigenaar. Dat het die tijd gekost heeft, is niet heel gek. De zwarte auto is namelijk niet zomaar een Chiron met een ander koetswerk. De wielbasis is bijvoorbeeld liefst vijfentwintig centimeter langer. Ook de koplampen komen niet overeen met die van een bestaand model uit de stal, wat notoir veel moeite kost bij typegoedkeuringen en dergelijke.

Ondanks dat de La Voiture Noire dus een ‘one-off’ is, heeft de auto rigoreuze tests ondergaan. Windtunnels, testbanken, je kent het wel. In totaal hebben techneuten er nog eens 65.000 uur in gestopt om het allemaal in orde te maken. In dat opzicht is de La Voiture Noire dus feitelijk het koopje van de eeuw. Zeker als je het afzet tegen de Rolls-Royce bootstaart die inmiddels het stokje heeft overgenomen van de Bug als de duurste nieuwe auto ooit…