Verstappen walgt van fans die Hamilton merchandise verbranden

En weer zetten de Nederlandse Max Verstappen fans zichzelf lekker op de kaart, door merchandise van Lewis Hamilton te verbranden.

De oranje tribunes bij diverse races zorgen voor mooie televisiebeelden. Ook het Engelse commentaar op tv kan vaak genieten van de steun die Max Verstappen krijgt van zijn fans. Er is helaas ook een keerzijde van de medaille. Nederlandse fans die zich als een stel idioten gedragen.

Hamilton merchandise in de fik

In Oostenrijk waren er al een stel Nederlandse fans die zich klaarblijkelijk niet konden gedragen. Afgelopen weekend was het in Hongarije weer raak. Diverse Max Verstappen fans vonden het ‘leuk’ om merchandise van Lewis Hamilton in de fik te steken. Op sociale media werden videobeelden gedeeld.

Blijkbaar denken de fans dat Max dit kan waarderen of zo, maar het tegenovergestelde is natuurlijk waar. In een reactie zegt Verstappen dan ook te walgen van dit soort fans. Onacceptabel, aldus de Nederlander in een reactie na afloop van de race.

Blijkbaar denken de fans dat Verstappen en Hamilton nog steeds elkaars bloed kunnen drinken na alle gebeurtenissen in Abu Dhabi vorig jaar. Niets is minder waar. De twee zijn dit jaar niet in een strijd met elkaar: niet op het veld, niet in het echt. Bij sport kunnen de emoties hoog oplopen. Het is echter onzin dat VER en HAM elkaar zouden haten, al denken sommige fans dat blijkbaar zo is.

Gisteren gaven Verstappen en Hamilton na afloop een korte omhelzing. Max pakte onverwacht de winst, terwijl Mercedes twee podiumplekken wist te behalen. Een mooi resultaat voor beide teams.

In aanloop naar de podiumceremonie hadden Verstappen, Hamilton en Russell nog een grappig momentje met elkaar. Bij het zien van de beelden van de race zegt Hamilton verrast dat Ferrari op de harde compound aan het rijden was. Verstappen reageert er lacherig op en ook Russell moest er wel om lachen. Het leverde mooie beelden op. Het zijn net mensen hè.