Superstrak DS-concept kan in productie genomen worden

De DS-baas laat doorschemeren dat het elektrische DS-concept van 805 pk in productie kan worden genomen. Laat maar komen!

Strakke lijnen en prestaties waar je u tegen zegt. Genoeg redenen om een dergelijke auto in productie te nemen. CEO Béatrice Foucher van DS Automobiles zei dat een hypersnelle auto de vorm zou aannemen van een limited-run coupé.

Elektrisch DS-concept

Helaas pindakaas, het zal geen auto voor de straat zijn. Een productieversie van het 805 pk sterke DS E-Tense Performance-prototype zou op de planning kunnen staan. Die zou dan worden verkocht als een auto voor circuit rijden. Dit met een beperkte oplage, maar boordevol Formule E-technologie. De auto sprint binnen de 2 seconden naar de honderd. Hiermee zou het een van snelste elektrische auto’s zijn die ooit geproduceerd is.

De lekker snelle E-Tense Performance coupé is een update van het 402 pk sterke DS E-Tense concept. Echter, deze versie heeft een 335 pk sterke motor vooraan en een 469 pk sterke motor achteraan. Gecombineerd dus een auto met 804 pk. Aan Autocar vertelde DS-CEO Béatrice Foucher dat de prijs ‘zeer hoog’ zal zijn. Momenteel verkoopt DS geen op sport gerichte auto’s. Het bedrijf is sinds 2014 een eigen merk geworden. Het bedrijf concentreert zich uitsluitend op de premiummarkt. Met modellen zoals de DS 4 hatchback, DS 7 SUV en DS 9 salon.

Formule E

Het DS-concept stamt af van de Formule E. Eerder dit jaar werd het namelijk onthuld als onderdeel van een ontwikkelingsproject. DIt met ingenieurs van het Formule E-team DS Techeetah. Hierin heeft het Franse bedrijf een groot aandeel.

Tijdens de London ePrix zei Foucher het volgende. “We zouden nooit naar sportieve auto’s gaan. Dat is niet de positionering van het merk, maar aan het eind van de dag, toen iedereen het prototype zag, zeiden we: ‘ ok, dat zou mooi zijn als we er een zouden kunnen bouwen, of dit soort auto’s kunnen verkopen’. Maar de beslissing is nog niet genomen”.