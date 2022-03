Lewis Hamilton vindt Max Verstappen een bullebak

Lewis Hamilton doet weer van zich spreken. Hij vindt zijn rivaal Max Verstappen een bullebak.

Het was een mooi F1 seizoen vorig jaar en we moeten maar weer hopen dat het dit jaar net zo spannend wordt. Dat is de vraag, want waarschijnlijk sleept Leclerc met betrekkelijke eenvoud zijn eerste titel binnen. Gelukkig is the gift that keeps on giving nog niet helemaal uitgegeven. We krijgen immers nog die kekke Netflix-serie over een klein weekje. En bepaalde delen daarvan zijn reeds uitgelekt.

Zo heeft kwaliteitspublicatie The Express kennelijk al de derde aflevering gezien en/of een verslag uit eerste hand gekregen. Of tweede of derde hand misschien, want het is The Express. Hun journalistieke integriteit is maar marginaal beter voor elkaar dan die van ons. Enfin, deze derde aflevering van seizoen 4 gaat over ‘de crash’. Dan hebben we het over die van die kerstkaart van Sky inderdaad, op Zilversteen. Hamilton reed daar tegen Max aan en kreeg daarvoor straf. Gek genoeg spreekt Hamilton zelf er nog steeds over alsof het andersom was. Doet me enigszins denken aan mijn examinator. Dit is in ieder geval wat HAM roept:

Max is agressief als de pest op de baan. En vaker wel dan niet, gaat hij daarbij ook over de grens. Ik heb tegen veel coureurs geracet en er zijn altijd wel van die bullebakken bij. Maar dat is niet mijn stijl. Ik probeer ze gewoon te verslaan op de baan. Lewis Hamilton, vertelt naast de baan erg vaak dat hij zijn acties op de baan laat spreken

Hamilton bevestigt hiernaast in de serie naar verluidt ook dat hij nog steeds denkt dat de finale in Abu Dhabi gemanipuleerd is om Max te laten winnen. Maar goed, dat wisten we eigenlijk al. Wat vind jij, is MV1 inderdaad een bullebak? Laat het weten, in de comments!