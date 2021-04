Verstappen wil extra DRS zone op Imola - Autoblog.nl

De race is nog niet begonnen, of de Nederlander doet een goede suggestie. Verstappen wil graag een extra DRS zone. Wij ook.

Vandaag is het zover! Het tweede weekend gaat van start! We trapten deze ochtend af met de onze voorbeschouwing met tijden en wat je moet weten. Nu komt De Nederlander Max Verstappen met een uitstekende suggestie.

Hij opteert namelijk voor een extra DRS-zone. Op Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Imola is er namelijk maar één zone om in te halen. Ophet rechte stuk bij start-finish kunnen de coureurs tijdelijk de stand van hun achtervleugel aanpassen voor iets minder neerwaartse druk en meer snelheid.

Verstappen wil extra DRS zone

Tijdens de persconferentie in aanloop van de GP van Imola laat Max Verstappen het volgende weten:

Vorig jaar was het heel moeilijk om in te halen. Ik moest echt wachten op een foutje van Bottas. Maar hebben we niet een extra DRS zone dit jaar? Dat is in principe makkelijk mogelijk zijn en het zou enorm helpen. In de laatste twee bochten verlies je veel tijd. Ondanks dat je DRS hebt, kom je nooit dicht genoeg achter je voorligger. Het is een snelle én smalle bocht. Dat maakt het moeilijker om in te halen. Max Verstappen, wil graag kunnen inhalen.

Symbolisch

Daar heeft hij een goed punt. Iets dat je overigens ook bij meer banen ziet. Ondanks dat er een DRS-mogelijkheid is, kun je er niet goed genoeg gebruik van maken. Ook op circuits als Monaco, Spanje en Hongarije is de DRS-zone bijna symbolisch. Overigens is Max Verstappen niet voor één gat te vangen en heeft hij de perfecte oplossing voor dit ‘probleem’:

Maar hopelijk hebben we DRS niet nodig. Max Verstappen, wil starten vanaf P1.

Want als je de baan ziet, zijn er weinig hairpins, scherpe bochten of andere punten waar je kunt inhalen. Veel bochten zijn bijzonder snel, waardoor je niet te dicht achter je voorstander komt om uiteindelijk een move te kunnen maken. Uiteraard is er voor dit probleem een veel simpelere oplossing: veel minder dwonforce.

Wat denk jij? Gaat Verstappen voordeel hebben van het feit dat inhalen lastig is? Met andere woorden: gaat de Nederlander van pole starten en de race winnen? Laat het antwoord weten, in de comments!