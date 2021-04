GP Imola 2021: tijden en wat je moet weten - Autoblog.nl

Alles ins en outs over de komende race: de GP Imola 2021.

Eigenlijk worden de F1-fans wel heel erg lang in spanning gehouden. In de winterperiode leven we met spanning naar het nieuwe seizoen toe. Dan zijn de wintertests dermate kort dat je er nauwelijks lering uit kunt trekken. Vervolgens was er een seizoensopener (GP van Bahrein 2021) en moesten we drie hele weken wachten op de eerstvolgende race.

Gelukkig is deze er nu dit weekend. Voordat we goed en wel van start gaan met alle informatie, hebben we eerst het programma voor je. Vanwege de begrafenis van Prince Philip, zijn de tijden iets gewijzigd.

Agenda GP Imola 2021:

Vrijdag 16 april:

11:00 – 12:00 | Eerste vrije training

14:30 – 15:30 | Tweede vrije training

Zaterdag 17 april:

11:00 – 12:00 | Derde vrije training

14:00 – 15:00 | Kwalificatie

Zondag 18 april:

15:00 – 17:00 | Race

GP Imola 2021:

Officieel heet het niet de GP van Imola, maar de GP van Emilia Romagna. Emilia Romagna is de streek in het Noorden van Italië, nog onder het berggebied. Wij kennen het voornamelijk vanwege Supercar Valley dat er gelegen is. Merken als Pagani, Ferrari en Lamborghini komen uit Emilia Romagna.

Dit weekend gaat het voornamelijk om het Autodromo Enzo e Dino Ferrari bij het stadje Imola. Normaal gesproken was dit circuit de thuishaven voor de Grand Prix van San Marino. Om organisatorische redenen kan deze GP niet de GP van San Marino zijn, maar de GP van Emilio Romagna. Net zoals we vorig jaar de GP van Eiffel in Duitsland hadden.

Het belangrijkste is het circuit, dat is geweldig. Het is het strijdtoneel geweest van geweldige races plus een uitermate tragisch weekend in 1994, waarbij Roland Ratzenberger en Ayrton Senna om het leven kwamen. Ondanks veiligheidsmaatregelen is het zeer snel, er zijn veel bochten en het is redelijk smal. Dit is een baan waarop de talentvollere coureurs beter uit de voeten kunnen. Het tegenovergestelde van de GP van Rusland, dus.

Wie pakte er pole tijdens de GP van Emilia Romagna 2020?

De Mercedessen gingen lekker vorig jaar tijdens de kwalificatie. Valtteri Bottas pakte met een tijd van 1:13.609 de pole position, krap één tiende voor Hamilton. Verstappen starte vanaf P3 met meer dan een halve seconde achterstand.

Wie reed de snelste ronde tijdens de GP van Emilia Romagna 2020?

Lewis Hamilton startte vanaf P2, maar was wel het snelste op deze baan. Tijdens de 63e ronde (tevens de laatste ronde), reed hij een tijd van 1:15.484, tevens het ronderecord.

Hoe zag het podium van de GP van Emilia Romagna 2020 eruit?

Lewis Hamilton won de GP van Emilia Romagna 2020 met bijna zes seconden voorsprong op Valtteri Bottas. Verrassende derde was Daniel Ricciardo. Verstappen wist de finish niet te halen wegens een spin door een klapband.





Wat voor kansen heeft Max Verstappen tijdens de GP van Emilia Romagna 2021?

Daarmee komen we ooit op de Nederlandse deelnemer dit weekend. Gaat Max Verstappen een potje breken deze race? Het lijkt er wel op. Als we het even heel positief bekijken: Hamilton sneed de eerste 30 ronde de baan ietsje af en Verstappen reed met een teruggeschroefde motor en een niet lekker functionerend differentieel. Je zou kunnen zeggen: de GP Imola 2021 is kat in het bakkie voor Red Bull.





Vergeet niet dat Bahrein de Mercedes absoluut niet lag, vanwege de balansissues door de wind en het type bochten. Reken er maar op dat het wederom erg close zal zijn. Wel is de kans groot Sergio Pérez (de teamgenoot van Verstappen) nu van P4 start (ongeveer) en meteen een rol kan spelen in de strategie van Red Bull. Kansen voor de overwinning zijn er zeker, maar vergeet niet dat Lewis Hamilton ook een coureur is die boven zichzelf kan uitstijgen.

Wat is de weersvoorspelling voor de GP van Emilia Romagna 2021?

Voor vandaag is het weer ongeveer hetzelfde als hier. Het wordt zo’n 14 graden rond de middag, het zonnetje schijnt, maar er is wel wat bewolking af en toe. Wel staat er een vrij stevige wind die in de ochtend uit het westen komt en in de middag uit het oosten. Op zaterdag is het bijna hetzelfde geval, zij het met iets minder sterke wind. Op zondag zal het iets kouder zijn (niet meer dan 13 graden) en wordt er behoorlijk wat regen verwacht. De kans dat daadwerkelijk gaat regenen bij de start is ongeveer 50-50. Daarna wordt het telkens droger.

Waar kan ik de GP van Emilia Romagna 2021 volgen?

Je kan de race op verschillende manieren bekijken. We nemen de opties graag met je door.

F1TV

De meest voor de hand liggende methode om te kijken en een must voor elk petrolhead is F1TV. Ja, het is televisie kijken achter een betaalmuur, maar je krijgt op zich wel waar voor je geld. F1TV kost 60 euro per jaar. Daarmee wordt er bedoeld een jaar vanaf het moment dat je het abonnement afsluit. Dus als je het vandaag afsluit, heb je tot 16 april 2022 beschikking over F1TV. Naast alle trainingen, kwalificaties en races zijn er ook voor- en nabeschouwingen. Ook kun je alle races van de afgelopen 52 jaar bekijken. Altijd leuk om Jos Verstappen in actie te zien. Handig: je kan kiezen uit Duits, Frans, Brits, Nederlands of Spaans commentaar. Jolyon Palmer’s analysis is zeer de moeite waard en veel uitgebreider op F1TV dan op YouTube.

Ziggo

In principe is dit het makkelijkste voor de casual F1-kijker. De persoon die sinds 16 mei 2016 het óók een leuke sport vind.t Daar is niets mis mee, hoe meer autosportfans hoe beter. Bij Ziggo is wel duidelijk dat ze een voorkeur hebben. Alle coureurs worden bij achternaam genoemd, behalve de Nederlandse deelname. Wel kun je eenvoudig op het open kanaal (14) kijken als je Ziggo hebt. Je kan ook een (of meerdere) abonnementen afsluiten. Dat kan handig zijn als je meer sporten kijkt. Gaat het alleen om F1, dan is F1TV een verstandigere keuze.

Streams op het web

De reden waarom je dit artikel op zocht, waarschijnlijk. Jazeker, we hebben een overzichtje met gratis livestreams voor je. De kwaliteit is niet altijd denderend, je moet mazzel hebben dat het in de goede taal is en je moet je een weg door pop-ups roeien. Maar dan kan je dus wel ‘gratis’ de GP Imola 2021 volgen.

Voorspelling GP Emilia Romagna 2021

Net als andere jaren laten wij onze experts een lichtje schijnen over de komende race. Deze drie heldere geesten kunnen beter voorspellen dan Alan McNish en Johan Derksen. Ze voelen haarfijn aan wat er gaat gebeuren en hebben er feitelijk gezien nog nooit naast gezeten. Uiteraard is dat complete kolder, maar vermakelijk is het wel!

Wouter:

Verstappen Hamilton Bottas op 53 seconden

Waar ik vooral op hoop dat de nummers twee van de teams het beter gaan doen. Perez en Bottas waren feitelijk geen partij in de vorige race. Hoe meer coureurs de strijd (echt) met elkaar aan gaan, hoe groter de kans dat ik de race zonder klein snurkje kan uitkijken.



Met een oranje bril op heeft Max natuurlijk fantastische kansen om de race te pakken. Zonder die oranje bril overigens ook en dat is voor het eerst in zijn carrière. Natuurlijk won hij eerder, maar dat was op circuits die de Red Bulls enorm goed lagen of als hij geluk had. Wouter, maakt van de R16B een Collectable

Michael:

Oei, dat liep toch iets anders dan gedacht afgelopen Grand Prix. Red Bull/Honda had blijkbaar echt goed werk gedaan in de winter, alleen specifiek niet voor de race. Botte pech voor Verstappen. Daarnaast viel vooral Perez me persoonlijk wel iets tegen. Ook al heeft hij zelf aangegeven een aantal Grand Prix’s nodig te hebben om in ‘the groove’ te komen.



Laten we het eens positief bekijken en er van uitgaan dat ze inderdaad de boel op orde hebben bij Red Bull en Honda. Dus Max pakt hem gewoon aankomend weekeinde met Lewis op plaats 2 en Leclerc op plaats 3. Dan ga ik nu even kijken welk commentaar ik aan ga zetten op F1 TV want na het verlies van RTL Deutschland is 1 keer het NL-Commentaar wel voldoende voor een heel seizoen. Michael, mist Kaj als geen ander.

Verstappen Hamilton Leclerc

Jaap:

Verstappen Pérez Hamilton