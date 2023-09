Verstappen: “Ze kunnen op een ei zuigen”

Max Verstappen raadt complotdenkers aan op een ei te zuigen.

Mensen die betwijfelen of we op de maan geland zijn, zal je altijd houden. En nu is het natuurlijk ook zo dat roverheden en machthebbers vaak gekke dingen doen en hebben gedaan. Volgens Toto Wolff leest niemand meer Wikipedia dezer dagen. Maar mocht je tijd hebben, zoek dan voor de gein eens Operation Northwoods op. Enggggg…John Fitzgerald Kennedy stak er een stokje voor. Maar een jaar later werd hij getroffen door een magische kogel.

Met andere woorden: just because you’re crazy, doesn’t mean they’re not trying to kill you. Maar, Max Verstappen en Red Bull maken dit weekend wel even korte metten met de theorie dat Red Bulls dominantie aan een einde is gekomen door ‘TD018’. Dat klinkt als een oude Land Rover Discovery op satansap. Maar het is het Technical Directive van de FIA dat toeziet op strengere controles van flexibel bodywork.

Na de bogey van Red Bull in Singapore, hadden 1+1=2 denkers hun conclusie al getrokken. Aha! Newey heeft weer de mazen van de wet opgezocht en is nu het haasje! Maar neen, waarschijnlijk was het toch gewoon een matige afstelling van de auto. Verstappen is in Japan namelijk weer ongenaakbaar. Na de pole in de kwalificatie van vandaag voorspellen vriend en vijand alweer dat Max morgen zijn eigen race zal rijden. Helemaal vooraan het veld welteverstaan.

Verstappen zelf maakt desgevraagd dan ook nog even verbaal gehakt van de theorie:

We had a bad weekend. Of course, then people start talking about ‘ah, it’s all because of the technical directives’. I think they can go suck on an egg. Max Verstappen, zuigt zelf niet aan eieren

Waarvan akte. Hoe eet jij eigenlijk een eitje? Laat het weten, in de comments!