‘Auto Red Bull indrukwekkender dan Verstappen’

Volgens iemand die er verstand van heeft is de auto van Red Bull indrukwekkender dan de prestaties van de coureurs die erin zitten.

Formule 1 is een van de weinige sporten waar je echt afhankelijk bent van het materiaal. Natuurlijk, dat geldt voor het voetbal ook, maar daar kun je met geestdrift, inzet, tactiek en een ietwat gemakzuchtige tegenstander een verschil maken. Kijk maar wat de #superboeren deden in 2016.

Maar in de Formule 1 kun je nog zo alle neuzen dezelfde kant op krijgen, dan nog kun je gewoon laatste zijn. Simpelweg omdat het materiaal niet voldoende is. Toch zijn er altijd verschillen tussen coureurs als je kijkt naar wat ze uit het materiaal halen. Maar voor Alpine-CEO is het vrij duidelijk. De Red Bull RB18 is de grote ster van het F1-veld. Dat laat hij weten aan de Nederlandse tak van Motorsport.

Daarbij is het onderwerp van gesprek of Alpine nog op schema loopt. Ze hebben zelf een doel gesteld om binnen 100 races weer te kunnen strijden om de winst. Dat is nog iets anders dan alles winnen, maar ze willen op regelmatige basis vooraan rijden. Volgens hem gaat het lukken en zal het wegvallen van Alonso daar geen verandering in brengen (Ocon staat alsnog vooraan in het kampioenschap). Daarbij gelooft hij kennelijk niet heel erg in het verschil dat de coureur maakt:

Als je Max Verstappen in een auto zet waar je achttiende of negentiende mee kunt worden, dan vraag ik me af of hij er nog drie posities extra uit weet te persen. Aan de andere kant kan bijna elke coureur met deze Red Bull een podium of een overwinning pakken. Laurent Rossi, in gesprek met Motorsport.nl

Misschien is dit wel het grote vraagstuk. Hoe groot is ‘de Verstappen-factor’ eigenlijk? Daarbij doelen we niet op het boek van Mart Smeets (dat was de ‘Lance Factor‘, wordt erg slecht oud). In de tijden dat Hamilton de kampioenschappen aan elkaar reeg, was Rosberg (en later Bottas) ook op het podium te vinden.

Dit jaar heeft Pérez zeven keer het podium gehaald: zes tweede plaatsen en éénmaal winst. De laatste zes races heeft Pérez 1 keer het podium gehaald, terwijl Verstappen de de laatste zes races vijf keer won.

Daarom is het woord nu aan u: is de Red Bull RB18 echt zo geweldig? Of is het Verstappen die zo snel if? Of zou het de combinatie zijn? Laat het weten, in de comments en win het internet!