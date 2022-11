Red Bull-honcho vindt Vettel beter dan Verstappen

De baas van de Red Bull Driver Academy is best wel kritisch over Verstappen.

Ook al heeft Max Verstappen inmiddels twee wereldtitels op zijn naam staan, er zijn nog altijd mensen die kritiek uitten. Iets met hoge bomen. Die kritiek komt meestal niet vanuit kamp Red Bull, maar nu is er een Red Bull-prominent die zich best wel kritisch uitlaat over Max.

Het gaat om Guillaume Rocquelin, die momenteel de scepter zwaait over de Driver Academy en daarvoor zeven jaar lang Head of Race Engineering was. Hij was ook Sebastian Vettel’s race engineer in de periode dat hij vier wereldkampioenschappen in de wacht sleepte bij Red Bull.

Rocquelin heeft nog steeds een hele hoge pet op van Vettel. In een recente podcast maakt hij er geen geheim van dat hij Vettel de betere coureur vond in vergelijking met Verstappen.

Nu is dat geen belediging, maar Rocquelin noemt Verstappen op technisch vlak “zwak”, in vergelijking met andere Red Bull-coureurs uit het verleden. Volgens Rocquelin valt er nog veel vooruitgang te boeken voor Max. Dat zit ‘m vooral in het technische aspect en de ontwikkeling van de auto.

Wel zegt hij dat Verstappen gegroeid is en volwassener is geworden. Hij heeft zijn “wanhopige honger” van vorig jaar verloren en is consistenter geworden. Volgens Rocquelin heeft Verstappen ook meer natuurlijk talent dan Vettel, en dat is waar hij het vooral van moet hebben.

Rocquelin noemt Vettel echter de meer complete coureur. En dan heeft hij het uiteraard niet over de jonge Vettel, tijdens zijn Red Bull-jaren. Volgens Rocquelin was Vettel zowel technisch als mentaal beter voorbereid dan Verstappen. Misschien moet Rocquelin dan maar eens aan Vettel vragen of hij terug wil komen bij Red Bull om Verstappen te coachen.

Via: Eurosport.com