Klassieke supercar voor Cayman geld – AB Advies

Dat is leuk shoppen! We zoeken een klassieke supercar voor Cayman geld!

Een originele aanvraag! Daar houden wij wel van. Peter stuurde ons een mailtje met de vraag of we even konden shoppen voor een een leuke klassieke supercar voor Cayman geld. Nu dachten wij aanvankelijk dat het ging om een gebruikte Cayman, maar Peter bedoelde een nieuwe Cayman GTS.

Ferrari te goed

We gaan het eventjes toelichten. Hij heeft op dit moment enkele auto’s, waaronder een Ferrari 448 GTB. Helaas, helaas, die auto gaat er uit. Peter droomde altijd van een dergelijke auto, maar toen ‘ie er eentje had, ging de lol er iets te snel van af.

Het probleem met de Ferrari is tweeledig. De auto vertegenwoordigt ten eerste een enorme waarde. Ten tweede is de auto te goed en te snel om ervan te genieten. Je moet echt naar de Autobahn en het circuit om de auto te kunnen laten werken. Dan ben je zo ongeveer sneller dan iedereen, maar het is wel zonde. Daarom rijdt Peter de zondagen vaak in zijn MG B, een klassieker die hij van zijn vader heeft geërfd. Die MG is net te oud, te traag en te slecht gebouwd om wat langere toerritten mee te doen, maar de 488 GTB is overkill.

Zoektocht naar een klassieker supercar

Waarom niet een klassieke supercar? Eentje die minder goed en minder snel zijn dan de 488 GTB, maar waar je beter het snelheidspotentieel van kan aanspreken. Dus de klassieke sensaties van de MG combineren met iets meer vermogen Kan dat? En zo ja, waar kom je dan op uit?

Peter heeft het liefst niet een auto die enorm afschrijft. Hij wil er graag mee rijden, dus geen auto’s met 5.000 km waarbij het USP die lage kilometerstand is.

Enfin de wensen en eisen voor een klassieke supercar voor Cayman geld kun je hieronder zien:

Porsche 911 Turbo 3.3 (930)

€ 145.000

1986

97.000 km

Wat is het?

Een rijdende legende! De widowmaker! De 930 Turbo is het archetype Porsche. Vaak wordt de Turbo afgedaan als de comfortabele en snelle keuze. In dit geval is het nog best een spannende auto. Er is geen ASR of ESP, maar wel een flink pendule-effect dankzij de motor die achter de achteras is geplaatst. De motor is dan zelf ook een bijzonder unit, want de 3.3 liter zescilinder boxer heeft veel vermogen en koppel, maar ook een flink turbogat én een wat trage reactie op het gaspedaal. Daardoor duurt het even voordat de motor zijn vermogen levert. Maar als ‘ie dat doet, komt het er ook lekker in.

Hoe rijdt het?

Ja, spannend! De besturing is waanzinnig direct en vol gevoel. Niet zo precies als moderne Porsches. De rechtopstaande voorruit en hangende pedalen zorgen voor een unieke zitpositie en rijervaring. De 911 Turbo is niet alleen snel voor zijn tijd, maar ook gewoon echt snel. Het is niet een auto die je uitwringt om de laatste tienden op de Nürburgring te vinden, maar wel een auto die altijd respect afdwingt en die je gaandeweg leert kennen. Het klinkt heel vreemd, maar net als een Clio V6 is dit een auto waarmee het normaal rijden al een hele beleving is.

Kosten Porsche

Verbruik: 1 op 8,6

Brandstofkosten: € 118

Gewicht: 1.300 kg

Motorrijtuigenbelasting: 57

Verzekering: € 125

Totaal: € 300

Onderhoudsprognose

Het is een oude auto, dus houd heel erg goed in de gaten wat de staat is van de auto als je ‘m koopt. Ook is het zaak om alles goed bij te houden. Daarbij vallen de kosten eigenlijk best wel mee in veel gevallen. Onderdelen zijn heel erg goed geregeld bij Porsche. Ook zit het met de betrouwbaarheid wel snor, dit zijn erg stevige auto’s. Zeker de laatste series zijn helemaal uitontwikkeld. Maar omdat het een klassieker is, moet je niet alleen rekening houden met reparaties, maar ook met revisies.

Afschrijvingsprognose

Het is een Porsche, dus in principe zit je op goud. Voor dit bedrag heb je ook een 964 Carrera, maar dat is ook alleen maar omdat alle restomodders die onder handen nemen. Denken wij. Een late 911 Turbo is een icoon en zal absoluut niet in waarde dalen, is onze prognose. Sterker nog, onderhoud ‘m goed bij de Porsche dealer en breng ‘m in zo goed mogelijke staat en je kan er geld aan verdienen.

Honda NSX (NA1)

€ 118.000 (specialist, Italië)

1993

27.000 km

Wat is het?

De ultieme Honda en misschien wel de ultieme Japanse supercar. De Honda NSX was een showcase van wat de Japanners in huis hadden. Een hele boel, zo zou blijken. De Honda NSX van deze generatie (de NA1) bleef tot 2005 in productie, maar het zijn de vroege exemplaren die je wil. Die zijn het lichtst en meeste fun. Met de jaren werd de NSX luxer en zwaarder, maar niet leuker. Ontwijk de NSX-T en automaten, die waren nieuw duurder, maar je wil de coupé met handbak.

Hoe rijdt het?

Goddelijk! Het is zo’n auto waarbij werkelijk elk stukje techniek is uitgedacht en dat merk je. Dit is niet toevallig een Honda met middenmotor met V6, maar een homogeen stuk techniek dat gewoon klopt. Samen met een Lotus is de besturing het beste wat je tegen kunt komt. Geen enkele moderne auto komt daarbij in de buurt, McLaren daargelaten. De motor is op papier niet zo heel erg sterk, 273 pk, maar het is hoe het vermogen vrij komt. De grote USP is de balans. Waar je bij de Porsche echt goed moet opletten met wat je dat, kun je deze auto wél bij de nek pakken en alles eruit wringen. Of niet. Dan vindt de NSX het ook best. Je kan er zelfs mee woon-werk verkeer doen. Een zeldzaam stukje hoogwaardige techniek.

Kosten Honda

Verbruik: 1 op 10,75

Brandstofkosten: € 95

Gewicht: 1.370 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 65

Verzekering: € 95

Totaal: € 255

Onderhoudsprognose

Het is een Honda, dus mega-betrouwbaar! En dat geldt nog steeds. Maar net als met de Porsche moet je echt rekening houden dat er eens een paar hoge kosten aankomen. Roest komt bijna niet voor, met dank aan het aluminium spaceframe. Elektrische storingen zijn er ook niet, want het is een Honda. Sommige exemplaren hebben heel erg lang stil gestaan, dus kan het wel zijn dat je olie, remmen, rubbers, banden en dergelijke moet vervangen.

Onderdelen kunnen wat lastiger zijn, zeker in vergelijking met Porsche. Daarbij zijn de onderdelen ook zeker niet goedkoop. Top tip: in de VS is het iets beter voor elkaar. Daar is de auto (in veel grotere aantallen) verkocht als Acura of ga naar NSX UK, waar ze een kort lijntje met Japan hebben. De Nederlandse Honda-dealer ziet je graag komen, maar reken er niet op dat ‘ie een voorscherm, achterlicht of onderblok voor je heeft liggen op voorraad.

Afschrijvingsprognose

Hier ga je winnen, want NSX-en zijn duur. Erg duur. Dat is niet iets van de laatste tijd, al lange tijd hebben vertegenwoordigt de NSX een hoge waarde. Qua afschrijving zien wij het zonnig in. Van alle Japanse auto’s heeft deze de grootste verzamelwaarde. Ja, een Supra of Skyline eveneens, maar dat komt vooral omdat zoveel exemplaren uit hun voegen getuned zijn. De waarde van de NSX loopt al jaren licht op en we zien niet in waarom dat niet het geval zal zijn de komende jaren.

Aston Martin Virage Volante

€ 139.000

1993

13.600 km

Wat is het?

We wilden ook iets compleet anders aanbieden voordat we naar de YOLO gaan. Het kan zijn dat je een compleet andere rijervaring interessant vindt. Zeker als je een MG B hebt, is nóg een Britse cabrio een leuke toevoeging. Deze auto komt uit de periode dat Aston Martin extreem onsuccesvol was en nauwelijks auto’s bouwde. En wat er uit de fabriekspoorten van Newport-Pagnell kwam rollen, was toen niet echt hoogstaand. Maar wel leuk! In dit geval is de Virage Volante een grote cabriolet met 5.3 liter V8 motor. De koplampen zijn van Audi, de achterlichten van Volkswagen. Latere facelift-modellen zien er chiquer uit, maar hebben niet die toffe jaren ’80-vibe.

Hoe rijdt het?

Ja, meer avontuurlijk dan sportief. Dit is geen Britse Ferrari, laat dat duidelijk zijn. Het klinkt misschien vreemd, maar deze Aston-generatie is eigenlijk hoe je wilt dat een muscle car is. Niet dat het rijdt als een Mustang, maar het heeft er wel iets van weg. Alleen dan heeft de Aston Martin wat meer raffinement. Het is een prima auto om dagelijks mee te rijden. Ga dus zeker voor de cabrio, want die voegt er een dimensie aan toe. Ja, de koets is nu veel zwakker, maar je hoort de V8 veel beter. En dit was sowieso niet de scherpste sportwagen, dus je verliest wat dat betreft ook niet zo heel erg veel.

Kosten Aston Martin

Verbruik: 1 op 5,76

Brandstofkosten: € 178

Gewicht: 1.640 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 85

Verzekering: € 175

Totaal: € 438

Onderhoudsprognose:

Nou, zoek een specialist en noteer de verjaardagen van zijn personeel, hun kinderen en hun huisdieren. Want je gaat ze allemaal goed leren kennen. Via Aston Martin Works kun je nog aan onderdelen komen, maar het is duur.

Afschrijvingsprognose

Lastig te voorspellen. Aston Martins zijn namelijk een beetje hit-and-miss qua afschrijving. Zeker in vergelijking met hun concurrenten. In dit geval zit het wel goed, want deze auto’s zijn met de hand gebouwd in zeer lage aantallen: 234 stuks om precies te zijn. Daarbij is deze auto nog een échte Aston Martin en niet een omgekatte Jaguar (wat de DB7 eigenlijk is).

Ferrari Testarossa

€ 135.000

1987

29.000 km

Wat is het?

De auto van Don Johnson in Miami Vice. Veel cooler dan dit wordt het niet. De Ferrari Testarossa was de super GT uit de jaren ’80. Denk aan een supercar uit deze periode en als het geen Lamborghini Countach mag zijn, is dit ‘m.

Hoe rijdt het?

Als een opgevoerde Panda, natuurlijk. Zonder gekheid, we zeggen net dat deze auto zeer onbegrepen is. Iedereen denkt dat dit een supercar is. Een raszuivere sportwagen. Dat is het eigenlijk niet. Het is juist meer een GT. Dus het interieur is relatief ruim van opzet (alhoewel de zitpositie maf is). De ophanging is niet kneiterhard en de motor is relatief dociel. Het blijft natuurlijk een atmosferische platte V12, dus het klinkt waanzinnig goed en komt zeer goed van zijn plaats.

Kosten Ferrari

Verbruik: 1 op 4,54

Brandstofkosten: 225

Gewicht: 1.656 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 93

Verzekering: € 220

Totaal: € 338

Onderhoudsprognose

Dramatisch. Ferrari’s uit de jaren ’80 zijn stervensduur om te onderhouden. Er zit een zekere Ferrari taks op, natuurlijk. Maar ook zonder die taks ben je enorm prijzig uit. Onderdelen zijn schreeuwend duur, er moet veel geregeld vervangen worden en bij bijna alles moet het blok eruit. Anderzijds: via Ferrari Classiche is nog veel te krijgen om de auto in tip top conditie te te houden. Maar reken je niet rijk, dit zijn ware moneypits. Een koppeling vervangen kan zo in de vijf cijfers lopen.

Afschrijvingsprognose

Dat hangt ook weer een beetje af van hoe je ‘m onderhoud. Een goed onderhouden Ferrari Testarossa zal alleen maar in waarde toenemen. Zorg dus dat je een goed beginpunt hebt, dus niet eentje waar een hoop mis mee is.

Conclusie klassieke supercar voor Cayman geld

Nou, ga lekker voor de Honda! De tijden dat je moest uitleggen dat het toch wel heel erg bijzonder is, zijn al lang voorbij. De Honda NSX rijdt naar tegenwoordige maatstaven heel erg goed, de kosten om het rijdend te houden zijn te overzien en de afschrijving is, eh, eigenlijk niet bestaand. De 911 Turbo is een solide keuze voor als de NSX te braaf is. Die andere twee zijn absoluut de moeite waard, maar wellicht meer een onderdeel van een collectie waar wat meer auto’s in staan.