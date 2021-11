Vettel bemoeit zich met de strategie van Red Bull Racing

Sebastian Vettel bemoeit zich niet alleen met het milieu, maar ook met de strategie van zijn oude team Red Bull Racing.

Sebastian Vettel behoort tegenwoordig tot de oude garde in de F1. De man die ooit de jongste wereldkampioen ooit werd, leek vorig jaar volstrekt uitgeblust te zijn bij Ferrari. Of het ligt aan een nieuwe omgeving of een iets mindere teamgenoot weten we niet, maar dit seizoen toont Vettel af en toe weer een glimp van de coureur die we ooit in hem zagen. Oké, niemand denkt waaarschijnlijk meer dat Vettel nog echt de BESTE!!1! van de grid is. Maar wie weet wat de Duitser nog kan bereiken als Aston Martin haar grootse plannen weet om te zetten in daden de komende jaren.

Privéjets

Wat Vettel tegenwoordig wel doet, is zich met allerlei dingen bemoeien. Het past wel een beetje bij zijn huidige rol als gearriveerd coureur en mens. Het is echter ook niet zo gek dat mensen die andere meningen hebben waarschijnlijk wel eens denken ‘waar bemoei jij je mee’. Net als bij Lewis Hamilton, komen VET’s pogingen om de wereld te redden namelijk een tikkie hypocriet over, daar hij tegelijkertijd diezelfde wereld blijft overvliegen in privéjets om op plek van bestemming aangekomen verkwistend gas te geven met zijn Formule 1 bolide. Het is toch een beetje alsof politici met groene vingers een klimaattop zouden organiseren en er dan allemaal met een privéjet naartoe zouden vliegen.

Schnauze

Bij Red Bull Racing zullen ze wellicht even gedacht hebben ‘halt die schnauze‘ bij Vettels laatste baude mening. Vettel heeft voorafgaand aan de Mexicaanse Grand Prix namelijk gezegd dat hij het extreem knaak zou vinden mocht Red Bull Racing een teamorder geven aan Perez om onze held Max Verstappen voorbij te laten:

Nou, ik ben geen fan van teamorders. Er zijn verschillende soorten teamorders. Er is de versie waarin je je plek weggeeft, maar deze later in de race weer terugkrijgt, omdat je op een andere strategie zit. Je hebt ook de teamorder waarbij de ene aan de kant moet, zodat de ander meer punten kan scoren. Zelfs als de situatie heel gemakkelijk en logisch uit te leggen is, vind ik het nog steeds slecht. Sebastian Vettel, dacht zelf ooit dat Multi 21 gewoon het nieuwe vitaminepreparaat was voor bij het ontbijt

Vettel, die ooit in Maleisië een teamorder afsprak en daarna negeerde, is overigens niet de enige die nu al vooruit loopt op een mogelijke teamorder bij Red Bull Racing. Perez zelf werd er in het kader van zijn thuisrace ook al om gevraagd. Het is bijna alsof het al gebeurd is. Dat terwijl de kans dat het geval zich uiteindelijk voordoet stiekem, natuurlijk niet zo groot is. Maar goed, stel nou dat. Moet Checo dan gewoon aan de kant? En zou jij zelf aan de kant gaan? Laat het weten, in de comments!