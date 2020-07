‘Vettel nieuwe teamgenoot Verstappen bij Red Bull Racing’

Vettel wordt de nieuwe teamgenoot van Verstappen volgend jaar, aldus zeer goed ingelichte Oostenrijkse bronnen.

Het mooie van Formule 1 is dat er meerdere facetten zijn. Natuurlijk, je hebt de sportieve prestaties op de baan. Het technische aspect is eveneens zeer interessant. Dan is er ‘silly season’, waarin er een vaak een uitgebreide en stoelendans wordt gehouden, vaak met ée1n of twee verrassingen. We hadden al een verrassing, maar er komt een grotere aan: Vettel wordt de nieuwe teamgenoot van Verstappen.

Verrassing 1

De grote verrassing van deze week was natuurlijk de terugkeer van Fernando Alonso. Sinds het moment dat Alonso stopte met de F1 in 2018, werd Fernando in verband gebracht met een ander team. De sleet zat er nog zeker niet op bij de man uit Oviedo. Maar Alonso is niet de enige verrassing deze week, aldus Christian Nimmervoll op Twitter.

Großer Tag in der #F1: Am Nachmittag bestätigt @RenaultF1Team das Comeback von @alo_oficial. Und ich sammle neben der Gartenarbeit 😉 weiter meine Infos zu einer noch viel größeren Sensation für die #SillySeason. Mehr dazu am Donnerstagmorgen auf @MST_Formel1! — Christian Nimmervoll (@MST_ChristianN) July 8, 2020

Vettel

De situatie met Vettel is iets anders. De Duitser kreeg vorig jaar maar één jaar verlenging, terwijl Leclerc tot 2023 werd vastgelegd. Je weet dan wel in wie ze geloven. Naar het schijnt heeft Matteo Binotto Vettel met een telefoongesprekje duidelijk gemaakt dat zijn diensten voor 2021 niet gewenst zijn, vlak voordat Sainz aangekondigd werd.

Nu kunnen we Vettel veel verwijten. Hij heeft meer fouten gemaakt dan aan het begin van zijn carrière. Aan de andere kant was er weinig meer eer te behalen met die rode zeepkist ten opzichte van de superieure Mercedes, die ook volgend jaar gewoon wereldkampioen wordt. De desperate acties om een speldenprik uit te kunnen delen liepen niet altijd goed af.

Motorsport Total

Maar hoe nu verder? Motorsport Total zegt het te weten. De Oostenrijkse publicatie geldt als goed geïnformeerd en erg betrouwbaar. Hoofdredacteur Christian Nimmervoll laat weten via Twitter dat de aankondiging van Alonso niet het grootste nieuws van de week zal zijn. Dietrich Mateschitz, de grote baas van Red Bull, schijnt een sentimentele man te zijn die niet vergeten is dat Vettel de eerste overwinning voor een Toro Rosso heeft behaald, alsmede vier wereldkampioenschappen. Hij wil dat Vettel de nieuwe teamgenoot van Verstappen wordt.

Huishoudelijke mededelingen

Mochten de geruchten kloppen, dan moeten er bij Red Bull een paar huishoudelijke mededelingen de deur uit. Alexander Albon, die zijn best doet maar niet van het kaliber er Ricciardo (of Verstappen), mag rijpen bij Alpha Tauri. Vergeet niet dat slechts het tweede seizoen is voor de Britse Thai. Daar zal hij rijden met Pierre Gasly. Voor Daniil Kvyat eindigt zijn carriere voor de zoveelste keer. Kleine opsteker, na de bekendmaking van de demotie zal Verstappen een race winnen. En uiteindelijk wordt Kvyat tóch weer teruggehaald.

De bevestiging dat het nieuws dat Vettel de nieuwe teamgenoot van Verstappen wordt, schijnt vandaag nog bekend gemaakt te worden.