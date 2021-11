Koop de dikke BMW’s van Diego Maradona

Vroeger zat er een pluisje op het meubilair van deze dikke BMW’s. Maar Maradona is inmiddels overleden…

Benzinehoofden kennen waarschijnlijk vrijwel allemaal wel de epische documentaire over Ayrton Senna van Asaf Kapadia. De docu geeft een aangrijpend inkijkje in het leven van de verafgode Braziliaanse raceheld. Een aantal momenten, zoals Ayrton voor het laatst op de grid voor de race in Imola, gaan echt door merg en been.

Stiekem misschien nog wel aangrijpender, is de docu van dezelfde Kapadia over Diego Maradona. Aan het einde vraag je je niet meer af waarom een man met zoveel talent zijn leven zo vernaggeld heeft. Dat leven was overigens al jaren een kroniek van een aangekondigde dood, zoals ooit reeds gesteld in het TV Programma Holland Sport.

Uiteindelijk heeft Diego toch nog de zestig gehaald. En hoewel het zeker niet altijd net zo fraai was als wat hij op het veld liet zien, heeft de beste man, voor wat het waard is, wel ‘geleefd’. Daar hoort ook een bijzonder autoleven bij, waar we al een keer eerder over schreven. Dat Diego’s eerste auto een Porsche 924 was met een two-tone bruin interieur geeft wel aan dat hij stiekem toch een goede peer was.

Per veiling kan je nu Diego’s laatste auto’s kopen. Het betreft een black-on-black BMW M4 (F82) uit 2016 en een black-on-black BMW 750i (G11) uit 2017. Qua kleuren niet zo fancy als de 924, maar ach, misschien had Pluisje wel genoeg van opvallen. Zoals je ziet op de foto’s, doen alle scharnieren van de deuren en kleppen het in ieder geval nog. Of er in het dashboardvakje extra spiegels met een paar grammetjes wit liggen, is niet bekend.

Dus, vertel je vrouw dat de hand van god op de muis klikte en knik nu deze kans om een stukje Diego in je leven te brengen binnen. Of laat je dit intikkertje voor open goal liggen? Laat het weten, in de comments!

Check hier de advertentie voor de Siebener

En klik hier voor de advertentie voor de M4